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Posted 28 декабря, 10:05

Published 28 декабря, 10:05

Modified 28 декабря, 10:05

Updated 28 декабря, 10:05

Беспилотник атаковал жилой дом, в котором в этот момент находились муж и жена

Появились кадры из атакованного дома, где ночью пострадала семья белгородцев

28 декабря 2024, 10:05
Фото: Telegram-канал Галины Руденко. Беспилотник атаковал жилой дом, в котором в этот момент находились муж и жена

Глава Красногвардейского района рассказала о состоянии пострадавших в Палатово

В ночь с 27 по 28 декабря украинские беспилотники атаковали несколько районов Белгородской области. Один из них ударил под жилому дому в селе Палатово, в нём находилась семья. Глава Красногвардейского района приехала в населённый пункт и рассказала подробности происшествия.

После атаки супругов с осколочными ранениями доставили в Красногвардейскую центральную районную больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь, рассказала глава местной администрации Галина Руденко.

Семье с детьми пришлось временно переехать к родственникам, сейчас восстановлением их дома уже занимаются специалисты. Первоочерёдно — закрывают тепловой контур. Сотрудники администрации проводят подомовой обход и помогают убирать последствия.

В этом же районе, но в селе Верхососна, другой дрон повредил линию электропередачи. Сейчас подача энергии уже возобновлена.

Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото с места происшествия. Фото: Telegram-канал Галины Руденко
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Красногвардейский район#Раненые#Белгород#Верхососна#Палатово#Атака ВСУ#БПЛА#Галина Руденко
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