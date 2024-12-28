Появились кадры из атакованного дома, где ночью пострадала семья белгородцев

Глава Красногвардейского района рассказала о состоянии пострадавших в Палатово

В ночь с 27 по 28 декабря украинские беспилотники атаковали несколько районов Белгородской области. Один из них ударил под жилому дому в селе Палатово, в нём находилась семья. Глава Красногвардейского района приехала в населённый пункт и рассказала подробности происшествия.