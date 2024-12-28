Появились кадры из атакованного дома, где ночью пострадала семья белгородцев

Posted 28 декабря, 10:05
Published 28 декабря, 10:05
Modified 28 декабря, 10:05
Updated 28 декабря, 10:05
После атаки супругов с осколочными ранениями доставили в Красногвардейскую центральную районную больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь, рассказала глава местной администрации Галина Руденко.
Семье с детьми пришлось временно переехать к родственникам, сейчас восстановлением их дома уже занимаются специалисты. Первоочерёдно — закрывают тепловой контур. Сотрудники администрации проводят подомовой обход и помогают убирать последствия.
В этом же районе, но в селе Верхососна, другой дрон повредил линию электропередачи. Сейчас подача энергии уже возобновлена.