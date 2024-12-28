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Posted 28 декабря, 11:52

Published 28 декабря, 11:52

Modified 28 декабря, 11:52

Updated 28 декабря, 11:52

Белгородцам напомнили о закрытии поликлиники № 7 на капитальный ремонт

Одна из поликлиник Белгорода временно закроется после новогодних праздников

28 декабря 2024, 11:52
Фото: «Яндекс.Карты».

Белгородцам напомнили о закрытии поликлиники № 7 на капитальный ремонт

Сюжет
Медицина
На дверях медучреждения уже заметили объявление о временном закрытии. Причина — капитальный ремонт. Когда больница закроется и куда теперь обращаться пациентам?

Поликлиника № 7 уходит на ремонт с 9 января 2025 года. На время работ пациентов распределят между другими медучреждениями. Подробнее о том, где и какой врач принимает, можно узнать из карточек ниже.

Закончить ремонт планируют в наступающем году. В здании необходимо провести перепланировку помещений, заменить электропроводку, канализационные и тепловые сети.

Когда новость о предстоящем ремонте только появилась, белгородцы переживали, что не смогут попасть на приём к врачу, так как нагрузку между учреждениями, по мнению горожан, распределили неравномерно. Руководству больницы удалось успокоить пациентов.

Фото: t.me/andrey_ikonnikov31
Как на новогодние праздники будут работать детские поликлиники Белгорода?
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#Валерия Колесникова#Город#Медицина#Капитальный ремонт#Новости Белгорода#Белгород#Поликлиника №7
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