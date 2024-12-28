Одна из поликлиник Белгорода временно закроется после новогодних праздников

Posted 28 декабря, 11:52
Published 28 декабря, 11:52
Modified 28 декабря, 11:52
Updated 28 декабря, 11:52
Поликлиника № 7 уходит на ремонт с 9 января 2025 года. На время работ пациентов распределят между другими медучреждениями. Подробнее о том, где и какой врач принимает, можно узнать из карточек ниже.
Закончить ремонт планируют в наступающем году. В здании необходимо провести перепланировку помещений, заменить электропроводку, канализационные и тепловые сети.
Когда новость о предстоящем ремонте только появилась, белгородцы переживали, что не смогут попасть на приём к врачу, так как нагрузку между учреждениями, по мнению горожан, распределили неравномерно. Руководству больницы удалось успокоить пациентов.