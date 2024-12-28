Карантин ввели под Новый год в Белгородской области. Что произошло?

Posted 28 декабря, 13:06
Published 28 декабря, 13:06
Modified 28 декабря, 13:06
Updated 28 декабря, 13:06
В Белгородской области вновь ввели карантин из-за бешенства животных. Ограничительные меры начали действовать сразу в трёх населённых пунктах.
Речь идёт о селе Бахтеевка Корочанского района, городе Бирюче Краногвардейского района и Успенке Волоконовского района. Эпизоотические очаги обнаружили в переулке Речном, на улицах Калинина и Привольной соответственно.
Ограничительные мероприятия в населённых пунктах будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевших особей. Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага.