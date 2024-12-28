Карантин ввели под Новый год в Белгородской области. Что произошло?

В трёх населённых пунктах Белгородской области ввели карантин

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В регионе обнаружили три новых случая заражения бешенством. Из-за этого в населённых пунктах на два месяца установили ограничения. О введении карантина стало известно из документов регионального правительства.