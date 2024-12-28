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Posted 28 декабря, 13:06

Published 28 декабря, 13:06

Modified 28 декабря, 13:06

Updated 28 декабря, 13:06

В трёх населённых пунктах Белгородской области ввели карантин

Карантин ввели под Новый год в Белгородской области. Что произошло?

28 декабря 2024, 13:06
Фото: 1MI.

В трёх населённых пунктах Белгородской области ввели карантин

Сюжет
Карантин
В регионе обнаружили три новых случая заражения бешенством. Из-за этого в населённых пунктах на два месяца установили ограничения. О введении карантина стало известно из документов регионального правительства.

В Белгородской области вновь ввели карантин из-за бешенства животных. Ограничительные меры начали действовать сразу в трёх населённых пунктах.

Речь идёт о селе Бахтеевка Корочанского района, городе Бирюче Краногвардейского района и Успенке Волоконовского района. Эпизоотические очаги обнаружили в переулке Речном, на улицах Калинина и Привольной соответственно.

Ограничительные мероприятия в населённых пунктах будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевших особей. Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага.

В двух белгородских сёлах ввели карантин из-за опасного заболевания у животных
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Животные#Корочанский район#Карантин#Бешенство#Красногвардейский район#Белгород
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