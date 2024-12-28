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Posted 28 декабря, 14:25

Published 28 декабря, 14:25

Modified 28 декабря, 14:25

Updated 28 декабря, 14:25

Как приготовить рождественские пряники: 3 лучших рецепта — медовые, имбирные и ПП

Как приготовить рождественские пряники: 3 лучших рецепта — медовые, имбирные и ПП

28 декабря 2024, 14:25
Фото: Изображение Midjourney. Как приготовить рождественские пряники: 3 лучших рецепта — медовые, имбирные и ПП
Сюжет
Новый год
Рождественский пряник — не только вкусный символ предстоящего праздника, но и красивый сувенир, который можно преподнести в качестве подарка, повесить на ёлку, угостить друзей. Собрали три самых удачных рецепта рождественских пряников, которые легко приготовят даже новички.

Сам процесс приготовления рождественских пряников можно превратить в увлекательное предпраздничное действо, если привлечь к нему детей и позволить им самим поучаствовать в замесе теста, вырезании формочками пряников и украшении их глазурью. Когда пряники будут готовы, можно положить их в подарочную коробку или в кулёк из крафтовой бумаги, перевязать красивой лентой — и всё, можно идти угощать!

Медовые пряники

Эти пряники получаются очень мягкими и ароматными. Они долго хранятся, если завернуть их в хлопковую или льняную салфетку и положить в сухое место.

Ингредиенты:

  • Мука — 400 г;
  • Мёд — 150 г;
  • Сахар — 100 г;
  • Сливочное масло — 80 г;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Сметана — 2 ст. л.;
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • Сода — 0,5 ч. л.;
  • Соль — щепотка;
  • Смесь специй — 2 ч. л.;
  • Цедра апельсина — 1 ч. л.

Приготовление:

В сотейник положите сливочное масло, мёд и сахар, поставьте на медленный огонь и дождитесь, пока смесь не станет однородной, но не доводите до кипения.

Добавьте в медово-масляную смесь цедру апельсина и смесь специй — обычно это корица, гвоздика, мускатный орех, имбирь, но можно взять и по своему желанию. Прогрейте смесь ещё минуту и уберите с огня.

В отдельной чашке взбейте яйца со сметаной до лёгкой пенки. Аккуратно перемешивая, введите медовую смесь, остывшую до комнатной температуры.

Муку смешайте с разрыхлителем и содой и всыпьте в получившуюся смесь.

Замесите мягкое тесто. Оно будет слегка липким — так и должно быть, не добавляйте больше муки. Заверните его в пищевую плёнку и положите на 1 час в холодильник.

Охлаждённое тесто раскатайте пластом около 1 см. Вырежьте фигурки при помощи формочек и положите на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10-12 минут до тех пор, пока пряники слегка не подрумянятся.

Медовые пряники долго хранятся, если завернуть их в хлопковую или льняную салфетку и положить в сухое место
Медовые пряники долго хранятся, если завернуть их в хлопковую или льняную салфетку и положить в сухое место. Фото: Изображение Midjourney

Имбирные пряники с корицей

Эти пряники обладают особым вкусом и ароматом благодаря обилию пряностей и карамелизации сахара. Если любите насыщенный вкус имбиря, то используйте свежий корень, натёртый на мелкой тёрке или перемолотый в блендере.

Ингредиенты:

  • Мука — 400 г;
  • Сахар — 150 г;
  • Сливочное масло — 100 г;
  • Кефир — 70 мл;
  • Яйца — 1 шт.;
  • Имбирь — 1,5 ч. л.;
  • Разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • Сода — 0,5 ч. л.;
  • Соль — щепотка;
  • Ванильный экстракт — 1 ч. л.;
  • Цедра апельсина — 1 ч. л.

Приготовление:

В глубокий сотейник или кастрюлю насыпьте сахар и, постоянно помешивая, карамелизуйте его до золотистого цвета. Положите сливочное масло и перемешайте до однородности.

В глубокой миске смешиваем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соду, соль, имбирь, корицу и апельсиновую цедру.

В отдельной миске взбиваем яйцо с ванильным экстрактом. Тонкой струйкой вливаем сюда тёплую карамельно-масляную смесь, аккуратно помешивая.

В полученную смесь порциями вводите сухие ингредиенты, замешивая мягкое тесто.

Заверните комок теста в пищевую плёнку и оставьте на 1 час в холодильнике.

Охлаждённое тесто раскатайте толщиной 0,7-1 см. При помощи формочек вырежьте фигурки и выложите их на противень, застеленным бумагой для выпечки.

Выпекайте пряники в разогретой до 180 градусов духовке 8-10 минут, пока они не станут слегка золотистыми.

Имбирные пряники с корицей обладают особым вкусом и ароматом благодаря обилию пряностей и карамелизации сахара
Имбирные пряники с корицей обладают особым вкусом и ароматом благодаря обилию пряностей и карамелизации сахара. Фото: Изображение Midjourney

Рождественские ПП-пряники

А эти пряники не только вкусные, но и полезные. Они не содержат лактозы и глютена, в них минимум сахара. По желанию и его можно заменить на растительный сироп или добавить кусочки орехов и сухофруктов.

Ингредиенты:

  • Мука безглютеновая — 200 г;
  • Масло безлактозное — 50 г;
  • Мёд — 100 г;
  • Сахар — 25 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Какао — 8 г;
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
  • Ванилин — щепотка;
  • Смесь специй (мускатный орех, имбирь, корица).

Приготовление:

В сотейнике смешайте масло, сахар и мёд, поставьте на средний огонь и помешивайте до полного растворения сахара.

Медово-масляную смесь нужно остудить до комнатной температуры, добавить туда яйцо.

Смешайте сухие ингредиенты — муку, специи, разрыхлитель и какао — и добавьте в медовую смесь.

Замесите мягкое эластичное тесто, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1 час.

Охлаждённое тесто раскатайте в пласт толщиной 0,5-1 см. Вырежьте фигурки при помощи формочек, разложите на противне, застеленном пергаментом.

Выпекайте в разогретой до температуры 190 градусов духовке около 8-10 минут.

Рождественские ПП-пряники не содержат лактозы и глютена, в них минимум сахара
Рождественские ПП-пряники не содержат лактозы и глютена, в них минимум сахара. Фото: Изображение Midjourney

Украшаем айсингом

Теперь о самой творческой части приготовления рождественских пряников — украшении глазурью. Белая пряничная глазурь называется айсингом и готовится из взбитых яичных белков.

Ингредиенты:

  • яичный белок — 1 шт.
  • сахарная пудра — 200 г
  • сок лимонный — 0,5 ч. л.

Приготовление:

Отделённый от желтка белок взбиваем с сахарной пудрой на медленной скорости около 2 минут — смесь должна побелеть. Затем добавляем лимонный сок и взбиваем ещё 3 минуты — смесь приобретёт характерный глянцевый блеск.

Теперь с глазурью можно работать. Переложите её в кондитерский мешок с кончиком-насадкой — и можно украшать пряники. С его помощью на выпечке можно рисовать узоры, смешные мордочки, делать надписи. Если же вы хотите полностью залить глазурью поверхность пряника, то нужно слегка разбавить айсинг водой и получившейся смесью сделать заливку.

Белая пряничная глазурь называется айсингом и готовится из взбитых яичных белков
Белая пряничная глазурь называется айсингом и готовится из взбитых яичных белков. Фото: Изображение Midjourney
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