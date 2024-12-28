Как приготовить рождественские пряники: 3 лучших рецепта — медовые, имбирные и ПП

Сам процесс приготовления рождественских пряников можно превратить в увлекательное предпраздничное действо, если привлечь к нему детей и позволить им самим поучаствовать в замесе теста, вырезании формочками пряников и украшении их глазурью. Когда пряники будут готовы, можно положить их в подарочную коробку или в кулёк из крафтовой бумаги, перевязать красивой лентой — и всё, можно идти угощать!