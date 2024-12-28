Как приготовить рождественские пряники: 3 лучших рецепта — медовые, имбирные и ПП

Posted 28 декабря, 14:25
Published 28 декабря, 14:25
Modified 28 декабря, 14:25
Updated 28 декабря, 14:25
Сам процесс приготовления рождественских пряников можно превратить в увлекательное предпраздничное действо, если привлечь к нему детей и позволить им самим поучаствовать в замесе теста, вырезании формочками пряников и украшении их глазурью. Когда пряники будут готовы, можно положить их в подарочную коробку или в кулёк из крафтовой бумаги, перевязать красивой лентой — и всё, можно идти угощать!
Эти пряники получаются очень мягкими и ароматными. Они долго хранятся, если завернуть их в хлопковую или льняную салфетку и положить в сухое место.
Ингредиенты:
Приготовление:
В сотейник положите сливочное масло, мёд и сахар, поставьте на медленный огонь и дождитесь, пока смесь не станет однородной, но не доводите до кипения.
Добавьте в медово-масляную смесь цедру апельсина и смесь специй — обычно это корица, гвоздика, мускатный орех, имбирь, но можно взять и по своему желанию. Прогрейте смесь ещё минуту и уберите с огня.
В отдельной чашке взбейте яйца со сметаной до лёгкой пенки. Аккуратно перемешивая, введите медовую смесь, остывшую до комнатной температуры.
Муку смешайте с разрыхлителем и содой и всыпьте в получившуюся смесь.
Замесите мягкое тесто. Оно будет слегка липким — так и должно быть, не добавляйте больше муки. Заверните его в пищевую плёнку и положите на 1 час в холодильник.
Охлаждённое тесто раскатайте пластом около 1 см. Вырежьте фигурки при помощи формочек и положите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10-12 минут до тех пор, пока пряники слегка не подрумянятся.
Эти пряники обладают особым вкусом и ароматом благодаря обилию пряностей и карамелизации сахара. Если любите насыщенный вкус имбиря, то используйте свежий корень, натёртый на мелкой тёрке или перемолотый в блендере.
Ингредиенты:
Приготовление:
В глубокий сотейник или кастрюлю насыпьте сахар и, постоянно помешивая, карамелизуйте его до золотистого цвета. Положите сливочное масло и перемешайте до однородности.
В глубокой миске смешиваем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соду, соль, имбирь, корицу и апельсиновую цедру.
В отдельной миске взбиваем яйцо с ванильным экстрактом. Тонкой струйкой вливаем сюда тёплую карамельно-масляную смесь, аккуратно помешивая.
В полученную смесь порциями вводите сухие ингредиенты, замешивая мягкое тесто.
Заверните комок теста в пищевую плёнку и оставьте на 1 час в холодильнике.
Охлаждённое тесто раскатайте толщиной 0,7-1 см. При помощи формочек вырежьте фигурки и выложите их на противень, застеленным бумагой для выпечки.
Выпекайте пряники в разогретой до 180 градусов духовке 8-10 минут, пока они не станут слегка золотистыми.
А эти пряники не только вкусные, но и полезные. Они не содержат лактозы и глютена, в них минимум сахара. По желанию и его можно заменить на растительный сироп или добавить кусочки орехов и сухофруктов.
Ингредиенты:
Приготовление:
В сотейнике смешайте масло, сахар и мёд, поставьте на средний огонь и помешивайте до полного растворения сахара.
Медово-масляную смесь нужно остудить до комнатной температуры, добавить туда яйцо.
Смешайте сухие ингредиенты — муку, специи, разрыхлитель и какао — и добавьте в медовую смесь.
Замесите мягкое эластичное тесто, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1 час.
Охлаждённое тесто раскатайте в пласт толщиной 0,5-1 см. Вырежьте фигурки при помощи формочек, разложите на противне, застеленном пергаментом.
Выпекайте в разогретой до температуры 190 градусов духовке около 8-10 минут.
Теперь о самой творческой части приготовления рождественских пряников — украшении глазурью. Белая пряничная глазурь называется айсингом и готовится из взбитых яичных белков.
Ингредиенты:
Приготовление:
Отделённый от желтка белок взбиваем с сахарной пудрой на медленной скорости около 2 минут — смесь должна побелеть. Затем добавляем лимонный сок и взбиваем ещё 3 минуты — смесь приобретёт характерный глянцевый блеск.
Теперь с глазурью можно работать. Переложите её в кондитерский мешок с кончиком-насадкой — и можно украшать пряники. С его помощью на выпечке можно рисовать узоры, смешные мордочки, делать надписи. Если же вы хотите полностью залить глазурью поверхность пряника, то нужно слегка разбавить айсинг водой и получившейся смесью сделать заливку.