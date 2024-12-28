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Posted 28 декабря, 14:52

Published 28 декабря, 14:52

Modified 28 декабря, 14:52

Updated 28 декабря, 14:52

Глава СК РФ Бастрыкин проследит за делом о падении белгородки в яму с водой

Глава СК РФ Бастрыкин проследит за делом о падении белгородки в яму с водой

28 декабря 2024, 14:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Проверка
Женщина час провела в яме, чья глубина составляла примерно два метра. Глубокую дыру в земле сотрудники водоканала никак не огородили, при этом в тёмное время суток её совсем не видно. За проверкой проследит председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин.

Белгородец пожаловался губернатору, что его мать упала в глубокую яму, которая наполовину была наполнена водой. Выбраться сама пенсионерка не смогла, а очевидцы смогли ей помочь только спустя час, так как это случилось в вечернее время.

Глава региона Вячеслав Гладков, и. о. гендиректора водоканала Андрей Колесников и мэр Белгорода Валентин Демидов извинились перед женщиной, а её сыну посоветовали обратиться в прокуратуру.

Сегодня, 28 декабря, стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин поставил проверку случившегося на контроль. Ему об итогах проверки сообщит руководитель регионального Следкома.

Напомним, что яма образовалась из-за ремонтных работ водоканала. Работники из-за начала ремонта убрали предупреждающую ленту, поэтому яма оказалась ничем не огорожена.

«Провела час по пояс в воде»: пенсионерка провалилась в глубокую яму в Белгороде
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Проверка#Пенсионерка#Яма#Белгород#Александр бастрыкин
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