Глава СК РФ Бастрыкин проследит за делом о падении белгородки в яму с водой

Posted 28 декабря, 14:52
Published 28 декабря, 14:52
Modified 28 декабря, 14:52
Updated 28 декабря, 14:52
Белгородец пожаловался губернатору, что его мать упала в глубокую яму, которая наполовину была наполнена водой. Выбраться сама пенсионерка не смогла, а очевидцы смогли ей помочь только спустя час, так как это случилось в вечернее время.
Глава региона Вячеслав Гладков, и. о. гендиректора водоканала Андрей Колесников и мэр Белгорода Валентин Демидов извинились перед женщиной, а её сыну посоветовали обратиться в прокуратуру.
Сегодня, 28 декабря, стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин поставил проверку случившегося на контроль. Ему об итогах проверки сообщит руководитель регионального Следкома.
Напомним, что яма образовалась из-за ремонтных работ водоканала. Работники из-за начала ремонта убрали предупреждающую ленту, поэтому яма оказалась ничем не огорожена.