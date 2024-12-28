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Posted 28 декабря, 08:10

Published 28 декабря, 08:10

Modified 28 декабря, 12:02

Updated 28 декабря, 12:02

ЕР инициировала принятие 130 законов по защите прав бойцов спецоперации и их семей

ЕР инициировала принятие 130 законов по защите прав бойцов спецоперации и их семей

28 декабря 2024, 08:10
Фото: ER.RU..
Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев рассказал об итогах работы партии в 2024 году.
Фото: ER.RU.

По его словам, этот год стал серьезным испытанием для всех, проверкой на стойкость и приверженность идеалам и ценностям. Якушев отметил беспрецедентное давление на страну в связи с продолжающейся специальной военной операцией. Об этом пишет mkset.ru.

Анализируя деятельность ЕР, он подчеркнул, что благодаря инициативам депутатов партии удалось принять бюджет, способствующий экономическому и социальному развитию. По инициативе партии принято свыше 50 законов, касающихся семейной политики, и более 130 законов, защищающих права участников спецоперации и их семей.

На прошедшем XXII съезде партии президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев определили приоритеты на будущее. Множество задач связано с поддержкой участников и ветеранов боевых действий, а также их семей. В народной программе партии появился специальный раздел. Кроме того, «Единая Россия» усилила состав региональных представительных органов власти и руководство партии ветеранами боевых действий. Якушев также отметил, что работа по формированию новой элиты будет продолжаться и в 2025, и в 2026 годах.

Секретарь генсовета подчеркнул, что на съезде президент отметил важность ЕР в работе по реализации таких программ, как строительство и ремонт школ, социальная газификация, и других значимых для населения проектов. Как отметил Якушев, после завершения работы по укреплению структуры партии — региональных отделений, МГЕР и института сторонников, — ее роль должна стать еще более значимой.

Подводя итоги Года первичных отделений в 2024 году, секретарь генсовета ЕР заявил, что следующий год будет Годом муниципального депутата. Якушев подчеркнул, что будет продолжена инвентаризация внутренних ресурсов и возрастет значимость партийцев, ежедневно работающих с избирателями и осведомленных о проблемах округов.

Он выразил уверенность, что с поддержкой граждан высокопрофессиональная команда ЕР справится с любыми вызовами. Партия, по словам Якушева, ежедневно подтверждает это множеством реальных дел и будет продолжать это в будущем, передает сайт партии ER.RU.

Видео: ER.RU..
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