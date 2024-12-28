ЕР инициировала принятие 130 законов по защите прав бойцов спецоперации и их семей

На прошедшем XXII съезде партии президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев определили приоритеты на будущее. Множество задач связано с поддержкой участников и ветеранов боевых действий, а также их семей. В народной программе партии появился специальный раздел. Кроме того, «Единая Россия» усилила состав региональных представительных органов власти и руководство партии ветеранами боевых действий. Якушев также отметил, что работа по формированию новой элиты будет продолжаться и в 2025, и в 2026 годах.