Дешевле метра ёлки: за сколько белгородцы могут купить огнетушитель

Posted 28 декабря, 12:13
Published 28 декабря, 12:13
Modified 28 декабря, 12:13
Updated 28 декабря, 12:13
Для белгородского приграничья власти закупили огнетушители. Но, как отметил в ноябре начальник управления общественной безопасности правительства области Евгений Воробьёв, не все муниципалитеты принимают меры по перезарядке огнетушителей, мотивируя это тем, что это нецелесообразно и дорого.
Чиновник добавил, что в Белгороде зарядка огнетушителя гораздо дороже, чем в Москве, Воронежской и Курской областях. Также стоимость огнетушителей выше, чем в других регионах. К примеру, в три раза выше, чем в Москве.
Андрей Тюпин, заместитель начальника МЧС России по Белгородской области, рассказал, что, к примеру, стоимость огнетушителя от завода «Риф» (Тула) составляет 1140 рублей, от «Ярпожинвест» (Ярославль) — 2261 рубль, а ВДПО продаёт одну единицу за 1200 рублей.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что стоимость услуги по перезарядке огнетушителей в Белгороде не должна быть выше, чем в столице.
Журналисты Бел.Ру изучили предложения компаний, которые занимаются продажей огнетушителей. Подробности — ниже.
Судя по информации, которая опубликована на официальном сайте Белгородского регионального отделения всероссийского пожарного общества, порошковый огнетушитель ОП-3 можно приобрести за 840 рублей, а ОП-2 — за 700 рублей. Немного дороже стоит порошковый огнетушитель ОП-4 — 1000 рублей. При этом некоторые позиции реализуются только под заказ. Среди самых дорогих предложений — порошковый огнетушитель ОП-35 — 9900 рублей.
Поставщиком пожарного оборудования в Белгороде также выступает компания «Техносфера». На сайте представлена широкая линейка позиций, однако стоимость не указана.
Нет стоимости огнетушителей и на сайте предприятий «Ярпожинвест». При этом на одном из сайтов по реализации товаров стоимость огнетушителя производства «Ярпожинвест» стартует от 493 рублей. За эту цену можно приобрести порошковый огнетушитель ОП-4. Немного дороже стоит порошковый огнетушитель ОП-5 — 514 рублей.
Торгово–производственная группа компаний «Меланти» объединяет предприятия, которые занимаются производством и реализацией товаров противопожарного назначения. На сайте предприятия также нет информации о стоимости огнетушителей, однако она есть на сайтах по реализации продукции.
К примеру, порошковый огнетушитель «Меланти» ОП-4 стоит 664 рубля, «Меланти» ОП-5 — 719 рублей. Среди вариантов подороже — порошковый огнетушитель «Меланти» ОП-8, а также порошковый огнетушитель «Меланти» ОП-70. Стоимость продукции составляет 1102 и 10 540 рублей соответственно.
Компания «Атлант» предлагает широкий выбор переносных порошковых огнетушителей. На сайте фирмы указано, что все производимые огнетушители имеют сертификаты соответствия, выданные Академией МЧС РФ. Стоимость зависит не только от класса, но и от количества в заказе. Подробности на фото:
На маркетплейсе Ozon среди самых дешёвых предложений — огнетушитель производства «Ярпожинвест» ОП-2. Стоимость — 580 рублей. В комплект входят и перчатки.
Среди популярных огнетушителей у покупателей изделие «Ярпожинвест» класса ОП-1. На маркетплейсе его можно приобрести за 804 рубля.
А самый дорогой огнетушитель, который могут купить белгородцы, — производства «Иней». Его стоимость составляет почти 48 тысяч рублей. В описании указано, что данный огнетушитель широко распространён для ликвидации возгорания на объектах различного назначения — в машинных отделениях, складских помещениях, административных зданиях, промышленных участках. Он также подходит для тушения электроустановок, находящихся под высоким напряжением.
А на WB стоимость огнетушителей для дома стартует от 284 рубля. За эту цену можно приобрести порошковый огнетушитель ОП-2. Страна производства — Беларусь.
Среди самых популярных позиций — порошковый огнетушитель класса ОП-4. Его стоимость — 857 рублей.
Напомним, летом 2024 года в приграничных районах Белгородской области началась раздача огнетушителей местным жителям. Это решение было принято в ответ на сложную оперативную ситуацию, вызванную атаками ВСУ, которые затрудняли доступ спасательных служб в некоторые муниципалитеты.
В целях обеспечения безопасности и возможности быстрого реагирования на возгорания, особенно в частных домохозяйствах, было передано более 9 тысяч огнетушителей.