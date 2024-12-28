Дешевле метра ёлки: за сколько белгородцы могут купить огнетушитель

А самый дорогой огнетушитель, который могут купить белгородцы, — производства «Иней». Его стоимость составляет почти 48 тысяч рублей. В описании указано, что данный огнетушитель широко распространён для ликвидации возгорания на объектах различного назначения — в машинных отделениях, складских помещениях, административных зданиях, промышленных участках. Он также подходит для тушения электроустановок, находящихся под высоким напряжением.