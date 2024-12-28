Дед Мороз и Снегурочка сменили сани на автобус, чтобы поздравить белгородцев (видео)

Posted 28 декабря, 08:01
Published 28 декабря, 08:01
Modified 28 декабря, 08:01
Updated 28 декабря, 08:01
Волшебных пассажиров заметили в автобусе, который следует по маршруту № 103. Там Дедушка Мороз и Снегурочка не только дарили незнакомцам ощущение приближающегося праздника, но и пели с ними песни.
Репертуар классический, предновогодний. Белгородцы окунулись в детство и спели традиционную «В лесу родилась ёлочка».
Похожая акция «Поющий автобус» прошла недавно в Старом Осколе. А до этого Деды Морозы массово «десантировались» в детской больнице, чтобы поздравить маленьких пациентов с Новым годом.