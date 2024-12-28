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Posted 28 декабря, 08:01

Published 28 декабря, 08:01

Modified 28 декабря, 08:01

Updated 28 декабря, 08:01

В Белгороде Дед Мороз и Снегурочка поют вместе с пассажирами автобуса

Дед Мороз и Снегурочка сменили сани на автобус, чтобы поздравить белгородцев (видео)

28 декабря 2024, 08:01
Фото: 1MI.

В Белгороде Дед Мороз и Снегурочка поют вместе с пассажирами автобуса

Сюжет
Новый год
Сказочные герои праздника продолжают создавать новогоднее настроение для жителей региона. Недавно в Белгороде провели интерактив: Дед Мороз вместе с внучкой ездили по городу и поздравляли пассажиров с наступлением Нового года, пишет Telegram-канал «Белгород — Молния».

Волшебных пассажиров заметили в автобусе, который следует по маршруту № 103. Там Дедушка Мороз и Снегурочка не только дарили незнакомцам ощущение приближающегося праздника, но и пели с ними песни.

Репертуар классический, предновогодний. Белгородцы окунулись в детство и спели традиционную «В лесу родилась ёлочка».

Похожая акция «Поющий автобус» прошла недавно в Старом Осколе. А до этого Деды Морозы массово «десантировались» в детской больнице, чтобы поздравить маленьких пациентов с Новым годом.

Видео: Telegram-канал «Белгород — Молния». Дед Мороз и Снегурочка спели с пассажирами автобуса
Деды Морозы «десантировались», чтобы поздравить детей в больнице Белгорода
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#Валерия Колесникова#Видео#Общество#Старый Оскол#Новый год#Дед мороз#Снегурочка#Автобус#Новости Белгорода#Белгород
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