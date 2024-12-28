«Даже в Козинке чисто»: в Белгороде и Строителе вновь нарушили график вывоза ТКО

31 декабря мусор в Белгородской области будут убирать в усиленном режиме

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Ситуация с вывозом отходов нормализовалась, по словам замгубернатора Белгородской области по ЖКХ. Однако в крупных населённых пунктах — Белгороде и Строителе — графики нарушили, из-за чего и динамика ухудшилась. Вместе с тем 31 декабря ввели усиленный график уборки, и всё должно вернуться в норму.