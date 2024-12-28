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Posted 28 декабря, 09:31

Published 28 декабря, 09:31

Modified 28 декабря, 09:31

Updated 28 декабря, 09:31

Как перевозчики ТКО в Белгородской области будут работать в праздничные дни?

«Даже в Козинке чисто»: в Белгороде и Строителе вновь нарушили график вывоза ТКО

28 декабря 2024, 09:31
Фото: Изображение Midjourney. Как перевозчики ТКО в Белгородской области будут работать в праздничные дни?

31 декабря мусор в Белгородской области будут убирать в усиленном режиме

Сюжет
Мусор
Ситуация с вывозом отходов нормализовалась, по словам замгубернатора Белгородской области по ЖКХ. Однако в крупных населённых пунктах — Белгороде и Строителе — графики нарушили, из-за чего и динамика ухудшилась. Вместе с тем 31 декабря ввели усиленный график уборки, и всё должно вернуться в норму.

На субботнем оперативном совещании правительства Белгородской области вице-губернатор по ЖКХ Сергей Довгалюк рассказал о ситуации с вывозом мусора в регионе. По словам чиновника, сейчас ситуация с ТКО нормализовалась. Систематических нарушений ни в одном из муниципалитетов нет.

Среднее количество техники за неделю выросло до 170. Напомним, что по расчётам министерства для нормальной работы перевозчиков отходов необходимо от 150 до 170 единиц техники ежедневно.

В Шебекинском округе и Белгородском районе не удаётся решить проблему на все 100% из-за оперативной обстановки. В Яковлевском округе и Белгороде на неделе транспортировщик сорвал график, поэтому динамика ухудшилась.

«Даже когда я приезжаю в Козинку, когда там физически невозможно находиться, там чисто. Поэтому давайте, чтобы у нас Белгород, Яковлевский округ, Старооскольский округ с большим количеством проживающих мирных жителей, чтобы они у нас с вами не были в отстающих», — прокомментировал доклад губернатор Вячеслав Гладков.

К новогодним праздникам с перевозчиками составили графики и утвердили дежурства. 31 декабря на рейсы выйдет максимальное число техники, чтобы 1 января 2025 года водители и погрузчики могли отдохнуть.

Тепловая карта по вывозу мусора в Белгородской области
Тепловая карта по вывозу мусора в Белгородской области. Фото: Скриншот презентации Сергея Довгалюка
Нормально, но есть нюансы: где в Белгородской области остались проблемы с мусором?
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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Водители#Мусор#Строитель#Новости Белгорода#Белгород#Козинка#Сергей Довгалюк
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