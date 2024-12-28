«Даже в Козинке чисто»: в Белгороде и Строителе вновь нарушили график вывоза ТКО

Posted 28 декабря, 09:31
Published 28 декабря, 09:31
Modified 28 декабря, 09:31
Updated 28 декабря, 09:31
На субботнем оперативном совещании правительства Белгородской области вице-губернатор по ЖКХ Сергей Довгалюк рассказал о ситуации с вывозом мусора в регионе. По словам чиновника, сейчас ситуация с ТКО нормализовалась. Систематических нарушений ни в одном из муниципалитетов нет.
Среднее количество техники за неделю выросло до 170. Напомним, что по расчётам министерства для нормальной работы перевозчиков отходов необходимо от 150 до 170 единиц техники ежедневно.
В Шебекинском округе и Белгородском районе не удаётся решить проблему на все 100% из-за оперативной обстановки. В Яковлевском округе и Белгороде на неделе транспортировщик сорвал график, поэтому динамика ухудшилась.
«Даже когда я приезжаю в Козинку, когда там физически невозможно находиться, там чисто. Поэтому давайте, чтобы у нас Белгород, Яковлевский округ, Старооскольский округ с большим количеством проживающих мирных жителей, чтобы они у нас с вами не были в отстающих», — прокомментировал доклад губернатор Вячеслав Гладков.
К новогодним праздникам с перевозчиками составили графики и утвердили дежурства. 31 декабря на рейсы выйдет максимальное число техники, чтобы 1 января 2025 года водители и погрузчики могли отдохнуть.