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Posted 28 декабря, 08:28

Published 28 декабря, 08:28

Modified 28 декабря, 08:28

Updated 28 декабря, 08:28

Уборку снега будут демонстрировать на экранах Белгородской области

Чат-бот и демонстрация уборки на экранах: как в Белгороде будут бороться со снегом?

28 декабря 2024, 08:28
Фото: 1MI.

Уборку снега будут демонстрировать на экранах Белгородской области

Сюжет
ЖКХ
Такое поручение дал глава региона Вячеслав Гладков. Кроме этого, региональные власти намерены создать чат-бот, через который жители смогут оставлять свои обращения касательно уборки снега и наледи.

Как рассказал замгубернатора по вопросам ЖКХ Сергей Довгалюк, на позапрошлой неделе от белгородцев поступило 274 обращения касательно уборки снега и наледи. Из них 234 были связаны с очисткой дорог от снега и наледи, а 40 — с гололёдом в общественных пространствах.

В настоящее время министерство ЖКХ совместно с министерством общественных коммуникаций и Центром управления регионом Белгородской области работает над вопросом создания чат-бота по обращениям жителей по вопросу уборки снега и наледи по аналогии с вывозом ТКО. Чат-бот, который существует в рамках уборки мусора, показал свою эффективность. Аналогичный мы хотим создать по вопросам уборки снега и наледи на зимний период.
Сергей Довгалюк

Чиновник также рассказал о программе по контролю зимнего содержания дорог. В ходе мониторинга выяснилось, что происходит задержка по предоставлению данных.

Программа делает пересчёт каждые 60 минут. При мониторинге работы данной программы на этой неделе задержка составляла от 15 минут до двух часов. Ссылаться на то, что программа работает в режиме онлайн и показывает актуальную информацию по количеству техники, вышедшей на маршруты, мы, к сожалению, не можем.
Сергей Довгалюк

В свою очередь министр цифрового развития Сергей Четвериков отметил, что сервис функционирует с 2022 года. У портала есть две части — публичная и закрытая. Что касается задержки предоставления информации, чиновник пояснил, что, если коммунальная техника выезжает из зоны покрытия сотовой связи, соответственно, данные онлайн перестают передаваться. Как только она въезжает в зону действия устойчивого сигнала, все исторические накопленные данные передаются на сервис.

В режиме реального времени актуальность информации составляет в районе 95%. Через час-полтора информация загружается и через два часа она уже точно актуальна в полном объёме на портале. Её можно в календаре выгрузить и проанализировать, насколько была задействована техника со 100%-ной вероятностью. Сервис работает. Им население пользуется.
Сергей Четвериков

Глава региона Вячеслав Гладков поручил найти техническую возможность и выводить работу системы в режиме реального времени на региональные экраны. Это необходимо для общественного контроля.

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#Кристина Семенчук#ЖКХ#Мониторинг#Уборка снега#Наледь#Белгород#Вячеслав Гладков#Общественный контроль#Сергей Четвериков#Сергей Довгалюк
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