Чат-бот и демонстрация уборки на экранах: как в Белгороде будут бороться со снегом?

В свою очередь министр цифрового развития Сергей Четвериков отметил, что сервис функционирует с 2022 года. У портала есть две части — публичная и закрытая. Что касается задержки предоставления информации, чиновник пояснил, что, если коммунальная техника выезжает из зоны покрытия сотовой связи, соответственно, данные онлайн перестают передаваться. Как только она въезжает в зону действия устойчивого сигнала, все исторические накопленные данные передаются на сервис.