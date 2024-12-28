Больше месяца назад в Шебекино пропал 46-летний мужчина

Posted 28 декабря, 06:40
Published 28 декабря, 06:40
Modified 28 декабря, 12:29
Updated 28 декабря, 12:29
В Белгородской области больше месяца не могут найти 46-летнего Алексея Терентьева. Мужчина живёт в Шебекино.
Белгородец плотного телосложения, рост — 170 см. Волосы у него светло-русые, а глаза — голубые. Во что мужчина был одет в день исчезновения, неизвестно.
Дополнение: в 14:01 в группе поискового отряда сообщили, что мужчину нашли погибшим.
Отметим, что в Белгородской области несколько дней искали 53-летнего жителя Валуек. Вчера, 27 декабря, мужчину нашли мёртвым. Подробности произошедшего в поисковом отряде не уточнили.