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Posted 28 декабря, 06:40

Published 28 декабря, 06:40

Modified 28 декабря, 12:29

Updated 28 декабря, 12:29

Больше месяца назад в Шебекино пропал 46-летний мужчина

Больше месяца назад в Шебекино пропал 46-летний мужчина

28 декабря 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney.
Местонахождение жителя Шебекино неизвестно с 26 ноября. Информацию о пропавшем разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгородской области больше месяца не могут найти 46-летнего Алексея Терентьева. Мужчина живёт в Шебекино.

Белгородец плотного телосложения, рост — 170 см. Волосы у него светло-русые, а глаза — голубые. Во что мужчина был одет в день исчезновения, неизвестно.

Дополнение: в 14:01 в группе поискового отряда сообщили, что мужчину нашли погибшим.

Отметим, что в Белгородской области несколько дней искали 53-летнего жителя Валуек. Вчера, 27 декабря, мужчину нашли мёртвым. Подробности произошедшего в поисковом отряде не уточнили.

Пропавшего два дня назад белгородца нашли погибшим
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#Александра Склярова#Белгородская область#Лиза Алерт#Шебекино#Пропал#Белгород#Пропал человек#Шебекинский горокруг
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