Белгородское министерство через суд пытается вернуть выданные гранты главам КФХ

Компания «Спецэкотранс» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Еврологистик» и потребовала взыскать 26 млн рублей долга по договору на оказание услуг по транспортировке твёрдых коммунальных отходов на территории Алексеевского округа и Красненского района, а также проценты за пользование чужими средствами. Однако заявление истец подал с нарушениями. Исправить все недочёты суд предложил до 24 января.