Белгородское министерство через суд пытается вернуть выданные гранты главам КФХ

Posted 28 декабря, 11:27
Published 28 декабря, 11:27
Modified 28 декабря, 11:27
Updated 28 декабря, 11:27
Региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к индивидуальному предпринимателю — главе КФХ Сергею Ковтунову. Ведомство попросило взыскать средства гранта в размере 18 млн рублей и неустойку. Исковое заявление суд принял. Предварительное заседание состоится 3 февраля.
С подобным заявлением в суд ведомство также обратилось в отношении индивидуального предпринимателя — главы крестьянского (фермерского) хозяйства Игоря Лисицкого. Сумма исковых требований — 11,5 млн рублей. Ранее грант ИП выдали на развитие семейных ферм. Заявление суд принял и назначил предварительное заседание на 14 января.
Компания «Спецэкотранс» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Еврологистик» и потребовала взыскать 26 млн рублей долга по договору на оказание услуг по транспортировке твёрдых коммунальных отходов на территории Алексеевского округа и Красненского района, а также проценты за пользование чужими средствами. Однако заявление истец подал с нарушениями. Исправить все недочёты суд предложил до 24 января.
Справка. Согласно данным аналитической системы «Спарк-Интерфакс», компания «Спецэкотранс» работает в Алексеевском округе с 2008 года и занимается сбором отходов. Генеральный директор и учредитель — Любовь Чигорева. По итогам 2023 года выручка фирмы составила 85,6 млн рублей, а чистая прибыль — 19,7 млн рублей.
Организация «Еврологистик» зарегистрирована в Белгородском районе в 2014 году. Основной вид деятельности — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Директор — Александр Верзун, а учредитель — Алексей Грищенко. По итогам 2023 года убыток фирмы составил 87 тысяч рублей.
Компания «Стройтех-Оскол» обратилась в суд с иском к Фонду содействия реформированию ЖКХ Белгородской области. Сумма исковых требований — 16,7 млн рублей. Заявление было подано 23 декабря. Подробностей в деле пока нет. Иск рассматривается в суде первой инстанции в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».
Справка. Компания «Стройтех-Оскол» работает в Старом Осколе с 2010 года. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий. Директор и учредитель — Денис Сиваков. В 2023 году чистая прибыль организации составила 2,4 млн рублей.
Региональное управление капитального строительства обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к компании «Спас Групп». Ведомство попросило взыскать неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса по контракту на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции объекта под размещение регионального центра «Авангард» в Новооскольском округе в размере 6,2 млн рублей. Также УКС потребовало взыскать неустойку по контракту в размере 5,1 млн рублей.
Среди требований — взыскание неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по контракту на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству военно-патриотического круглогодичного лагеря в Прохоровке. Сумма требований — 4,9 млн рублей.
Но до принятия искового заявления к производству от истца поступило заявление, в котором он попросил суд не принимать и не рассматривать иск. Суд заявление вернул.
Справка. Компания «Спас Групп» работает в Москве с 2013 года и занимается деятельностью в области архитектуры. Чистая прибыль фирмы по итогам 2023 года составила 68,3 млн рублей, а выручка от продажи — 176,4 млн рублей.
Компания «Бел-Агро» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ПАО «Белаци» и попросила взыскать 29 млн рублей убытков. Также истец попросил суд отсрочить уплату госпошлины. Суд заявление истца принял и возбудил производство по делу. Стороны вызвали на собеседование на 3 февраля.
Справка. Фирма «Бел-Агро» работает в Белгороде с 2019 года и занимается индустриальным пресноводным рыбоводством. Директор — Алексей Певзнер. Учредители — Алексей Певзнер и Роман Певзнер. Чистая прибыль компании по итогам 2023 года составила 262 тысячи рублей.
Предприятие «Белаци» зарегистрировано в Белгороде в 1992 году. Отрасль — производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента. Генеральный директор — Сергей Коротких. В 2023 году компания отчиталась о чистой прибыли в размере 45,1 млн рублей.