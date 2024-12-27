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Posted 27 декабря, 07:24

Published 27 декабря, 07:24

Modified 27 декабря, 07:24

Updated 27 декабря, 07:24

Белгородцы могут получить выплаты за повреждённые авто и жильё

За неделю белгородцам выплатили 391 млн рублей. За что?

27 декабря 2024, 07:24
Фото: 1MI. Белгородцы могут получить выплаты за повреждённые авто и жильё

Белгородцам продолжают переводить выплаты за повреждённые дома и авто при атаках

Сюжет
Выплаты
Белгородцам, пострадавшим при обстрелах ВСУ, продолжают переводить выплаты за повреждённые авто и частичную или полную потерю имущества. Всего за неделю удалось выплатить более 391 млн рублей, отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Так, за последнюю неделю 680 белгородцам перевели более 51 млн рублей за частичную или полную потерю имущества. Деньги получили жители Краснояружского и Белгородского районов, а также Шебекинского, Грайворонского и Валуйского округов.

Всего за 2024 год 24 тысячи пострадавших белгородцев получили почти 1,5 млрд рублей выплат. Сумма отличалась в зависимости от объёма разрушений.

Также за вчерашний день, 26 декабря, более 340 млн рублей направили жителям, чьи авто пострадали при атаках. Средства перечислили из внебюджетного фонда.

«Работа ещё не завершена, её еще много, потому что объём повреждённых автомобилей большой. <…> Нужно просто правильно соблюсти процедуры. Деньги вы обязательно получите в соответствии с ущербом», — заявил глава региона Вячеслав Гладков.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Денежные выплаты#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Повреждённые дома#Потеря жилья
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