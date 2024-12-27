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Posted 27 декабря, 13:19

Published 27 декабря, 13:19

Modified 27 декабря, 13:19

Updated 27 декабря, 13:19

Изрисованные окна автобуса

Возвращение легенды: белгородский водитель спустя год вновь изрисовал окна автобуса

27 декабря 2024, 13:19
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1». Изрисованные окна автобуса

Белгородец снова нарисовал картины на грязных окнах автобуса

Сюжет
Новости Белгорода
В прошлом году жители региона заметили необычный автобус, на грязных окнах которого были различные рисунки. Оказалось, что их автором является водитель. Василий Ясенок вмиг стал известен, а в этом году решил продолжить традицию. Фото опубликовали в Telegram-канале «Белгород № 1».

Водитель белгородского автобуса № 115 Василий Ясенок этот Новый год тоже решил встретить изрисованными окнами на транспорте. Мужчина ещё в прошлом году на запачкавшихся стёклах автобуса рисовал различные картины, из-за чего и стал известен среди местных жителей.

В этом году он решил вновь отличиться. На этот раз на трёх окнах автобуса расположился длинный змей — символ 2025 года, а на другой стороне появилось дерево, на котором сидит кот, чей хвост — фонарь.

Рисунки появляются на транспорте в непогоду: таким образом водитель-художник пытается поднять настроение себе и другим белгородцам.

Изрисованные окна автобуса
Изрисованные окна автобуса
Изрисованные окна автобуса. Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»

Отметим, что Ясенок приехал в Белгород из Санкт-Петербурга. Идею с окнами он подсмотрел у другого водителя ещё в Северной столице, а в приграничном регионе решил продолжить уже сложившуюся у него традицию.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Водитель#Художник#Новости Белгорода#Рисунки#Белгород
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