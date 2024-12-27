Возвращение легенды: белгородский водитель спустя год вновь изрисовал окна автобуса

Белгородец снова нарисовал картины на грязных окнах автобуса

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В прошлом году жители региона заметили необычный автобус, на грязных окнах которого были различные рисунки. Оказалось, что их автором является водитель. Василий Ясенок вмиг стал известен, а в этом году решил продолжить традицию. Фото опубликовали в Telegram-канале «Белгород № 1».

Водитель белгородского автобуса № 115 Василий Ясенок этот Новый год тоже решил встретить изрисованными окнами на транспорте. Мужчина ещё в прошлом году на запачкавшихся стёклах автобуса рисовал различные картины, из-за чего и стал известен среди местных жителей. В этом году он решил вновь отличиться. На этот раз на трёх окнах автобуса расположился длинный змей — символ 2025 года, а на другой стороне появилось дерево, на котором сидит кот, чей хвост — фонарь. Рисунки появляются на транспорте в непогоду: таким образом водитель-художник пытается поднять настроение себе и другим белгородцам. Изрисованные окна автобуса . Фото: Telegram-канал «Белгород № 1» Отметим, что Ясенок приехал в Белгород из Санкт-Петербурга. Идею с окнами он подсмотрел у другого водителя ещё в Северной столице, а в приграничном регионе решил продолжить уже сложившуюся у него традицию. Искусство на грязных окнах: водитель автобуса рассказал о своём увлечении Узнать подробнее Читайте также: Трансформер и мосты: водитель рисует картины на грязных окнах автобуса