Возвращение легенды: белгородский водитель спустя год вновь изрисовал окна автобуса

Posted 27 декабря, 13:19
Published 27 декабря, 13:19
Modified 27 декабря, 13:19
Updated 27 декабря, 13:19
Водитель белгородского автобуса № 115 Василий Ясенок этот Новый год тоже решил встретить изрисованными окнами на транспорте. Мужчина ещё в прошлом году на запачкавшихся стёклах автобуса рисовал различные картины, из-за чего и стал известен среди местных жителей.
В этом году он решил вновь отличиться. На этот раз на трёх окнах автобуса расположился длинный змей — символ 2025 года, а на другой стороне появилось дерево, на котором сидит кот, чей хвост — фонарь.
Рисунки появляются на транспорте в непогоду: таким образом водитель-художник пытается поднять настроение себе и другим белгородцам.
Отметим, что Ясенок приехал в Белгород из Санкт-Петербурга. Идею с окнами он подсмотрел у другого водителя ещё в Северной столице, а в приграничном регионе решил продолжить уже сложившуюся у него традицию.