В Белгороде определили стоимость одного «квадрата» на первое полугодие 2025 года

Posted 27 декабря, 14:25
Published 27 декабря, 14:25
Modified 27 декабря, 14:27
Updated 27 декабря, 14:27
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра «для обеспечения жильём отдельных граждан» в Белгороде на первое полугодие 2025 года составит 121 425 рублей.
На все последующие полугодия белгородская администрация выпустит новые, актуальные постановления. О каких именно гражданах идёт речь, в документе не уточняется.
Отметим, что в первом полугодии 2024 года стоимость «квадрата» составляла 114,3 тысячи рублей, а во втором — 124 925 рублей.