bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 14:25

Published 27 декабря, 14:25

Modified 27 декабря, 14:27

Updated 27 декабря, 14:27

В Белгороде утвердили норматив по жилью на следующий год

В Белгороде определили стоимость одного «квадрата» на первое полугодие 2025 года

27 декабря 2024, 14:25
Фото: 1MI. В Белгороде утвердили норматив по жилью на следующий год
Сюжет
Новости Белгорода
Мэрия Белгорода опубликовала постановление с утверждением норматива на первое полугодие 2025 года.

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра «для обеспечения жильём отдельных граждан» в Белгороде на первое полугодие 2025 года составит 121 425 рублей.

На все последующие полугодия белгородская администрация выпустит новые, актуальные постановления. О каких именно гражданах идёт речь, в документе не уточняется.

Отметим, что в первом полугодии 2024 года стоимость «квадрата» составляла 114,3 тысячи рублей, а во втором — 124 925 рублей.

В Белгороде увеличили ещё один норматив по жилью
Узнать подробнее
Читайте также:
«Квадрат» всех типов белгородских квартир подорожал примерно на 2 тысячи рублейЕвротрёшки в 28 «квадратов»: выгодно ли и как жить в таком тесном пространстве?«Квадрат» жилья для молодых семей в Белгороде снова вырос в цене
#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Цена#Новости Белгорода#Белгород#Стоимость квадратного метра
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика