Ученые БГТУ имени Шухова разработали светоотражающие защитно-декоративные покрытия

Плазменное оплавление при температуре плазменной струи около 2000 °С создает значительные напряжения, снижающие прочность сцепления. В разработанном способе используется воздушная струя компрессора, которая одновременно напыляет стекломикрошарики на поверхность изделия и охлаждает силикатный расплав, снижая напряжения в покрытии и подложке и повышая прочность сцепления покрытия с основой. Такое покрытие обладает высокой светоотражающей способностью благодаря напылению стекломикрошариков.