Уборка на миллионы: в Белгороде ищут подрядчика для уборки снега на будущий год

Posted 27 декабря, 12:21
Published 27 декабря, 12:21
Modified 27 декабря, 12:21
Updated 27 декабря, 12:21
Мэрия Белгорода ищет исполнителя услуг по погрузке и вывозу снега. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 15 января.
В рамках контракта необходимо будет вывозить снег с наиболее загруженных магистралей. Снежные валы будут транспортироваться на площадку для временного складирования, которая расположена на пустыре по улице Константина Заслонова. Эти работы будут выполнять до конца 2025 года.
Стоимость одного часа погрузочных работ оценивается в 2,6 тысячи рублей, а цена за вывезенный кубометр снега составляет 230 рублей. Всего на эти услуги городские власти готовы выделить 5 миллионов рублей.