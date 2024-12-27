Уборка на миллионы: в Белгороде ищут подрядчика для уборки снега на будущий год

В рамках контракта необходимо будет вывозить снег с наиболее загруженных магистралей. Снежные валы будут транспортироваться на площадку для временного складирования, которая расположена на пустыре по улице Константина Заслонова. Эти работы будут выполнять до конца 2025 года.