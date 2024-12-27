Травмпункты и наркодиспансер — круглосуточно: как будут работать больницы в праздники

Posted 27 декабря, 14:04
Published 27 декабря, 14:04
Modified 27 декабря, 14:04
Updated 27 декабря, 14:04
О том, как будут работать детские поликлиники, редакция Бел.Ру уже писала: три медучреждения будут открыты всего несколько дней, а четвёртое будет принимать пациентов ежедневно. Также врачи будут выезжать к больным на дом.
Детская стоматологическая поликлиника Белгорода будет открыта каждый день с 08:00 до 00:00, но в канун Нового года приём пациентов будет осуществляться до 23:00. В стоматологической поликлинике Старого Оскола принимать для оказания неотложной помощи будут ежедневно с 09:00 до 15:00.
Служба 122 будет ежедневно принимать звонки с 08:00 до 20:00. Каждый день будет рабочим и у городских поликлиник для взрослых, однако время приёма будет только с 08:00 до 15:00.
Аптечная служба по улице Горького, 78 будет открыта только 30 декабря, 3 и 6 января с 08:00 до 15:00.
Первый и второй травматологические пункты будут открыты круглосуточно.
Поликлиника онкодиспансера будет открыта 30 декабря, 3, 6 и 8 января с 09:00 до 15:00. Такое же рабочее время, но только 3 января, будет и у областной клинической психоневрологической больницы.
Кожно-венерологический диспансер откроется 30 декабря, 3 и 6 января с 08:00 до 14:00, а областной наркодиспансер будет принимать пациентов круглосуточно.
Стоматологическая поликлиника № 1 в Белгороде будет принимать для неотложной помощи:
В стоматологии Шебекино все новогодние праздники пациентов будут принимать с 08:00 до 14:00, а в Старом Осколе только для неотложной помощи с 08:00 до 15:00 и с 22:00 до 06:00.