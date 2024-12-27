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Posted 27 декабря, 14:04

Published 27 декабря, 14:04

Modified 27 декабря, 14:04

Updated 27 декабря, 14:04

Как белгородские медики будут работать в праздники?

Травмпункты и наркодиспансер — круглосуточно: как будут работать больницы в праздники

27 декабря 2024, 14:04
Фото: Изображение Midjourney. Как белгородские медики будут работать в праздники?

Белгородцам представили график работы медучреждений на новогодние выходные

Сюжет
Новый год
Близятся новогодние праздники, поэтому министр здравоохранения региона Андрей Иконников опубликовал на своей странице график работы медицинских учреждений на эти дни. Для удобства для жителей сделали карточки.

О том, как будут работать детские поликлиники, редакция Бел.Ру уже писала: три медучреждения будут открыты всего несколько дней, а четвёртое будет принимать пациентов ежедневно. Также врачи будут выезжать к больным на дом.

Детская стоматологическая поликлиника Белгорода будет открыта каждый день с 08:00 до 00:00, но в канун Нового года приём пациентов будет осуществляться до 23:00. В стоматологической поликлинике Старого Оскола принимать для оказания неотложной помощи будут ежедневно с 09:00 до 15:00.

График работы детских поликлиник
График работы детских стоматологий
График работы детских поликлиник. Фото: минздрав региона

Служба 122 будет ежедневно принимать звонки с 08:00 до 20:00. Каждый день будет рабочим и у городских поликлиник для взрослых, однако время приёма будет только с 08:00 до 15:00.

Аптечная служба по улице Горького, 78 будет открыта только 30 декабря, 3 и 6 января с 08:00 до 15:00.

Первый и второй травматологические пункты будут открыты круглосуточно.

График работы медучреждений
График работы медучреждений. Фото: минздрав региона

Поликлиника онкодиспансера будет открыта 30 декабря, 3, 6 и 8 января с 09:00 до 15:00. Такое же рабочее время, но только 3 января, будет и у областной клинической психоневрологической больницы.

Кожно-венерологический диспансер откроется 30 декабря, 3 и 6 января с 08:00 до 14:00, а областной наркодиспансер будет принимать пациентов круглосуточно.

График работы медучреждений
График работы медучреждений. Фото: минздрав региона

Стоматологическая поликлиника № 1 в Белгороде будет принимать для неотложной помощи:

  • 4 и 6 января с 08:00 до 14:00;
  • 28 и 30 декабря, 2, 3, 8 и 9 января с 08:00 до 20:00.

В стоматологии Шебекино все новогодние праздники пациентов будут принимать с 08:00 до 14:00, а в Старом Осколе только для неотложной помощи с 08:00 до 15:00 и с 22:00 до 06:00.

График работы медучреждений
График работы медучреждений. Фото: минздрав региона
Как на новогодние праздники будут работать детские поликлиники Белгорода?
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