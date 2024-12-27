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Posted 27 декабря, 09:12

Published 27 декабря, 09:12

Modified 27 декабря, 09:13

Updated 27 декабря, 09:13

Сахалинца арестовали после поездок в Белгородскую область и сотрудничества с СБУ

Сахалинец приезжал в Белгородскую область, чтобы собирать данные о военных для СБУ

27 декабря 2024, 09:12
Фото: 1MI.

Сахалинца арестовали после поездок в Белгородскую область и сотрудничества с СБУ

Сюжет
ФСБ
Мужчина согласился сотрудничать со Службой безопасности Украины и собирал для неё информацию. Работа была «командировочной». Так, сахалинец поехал в Белгородскую область, чтобы собрать данные с места, сообщила ТАСС пресс-служба управления.

Подозреваемым оказался 35-летний житель Сахалина. Он анонимно связался со Службой безопасности Украины и договорился с её представителями о взаимном сотрудничестве.

Мужчина выполнял задание по разведке: собирал стратегические сведения и делал фотоматериалы. В частности, выезжал в Белгородскую область.

Все собранные данные он пересылал сотруднику СБУ через мессенджеры.

Против сахалинца возбуждено уголовное дело по соответствующей статье (ст. 275.1 УК РФ). Сейчас его заключили под стражу.

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