Сахалинец приезжал в Белгородскую область, чтобы собирать данные о военных для СБУ

Сахалинца арестовали после поездок в Белгородскую область и сотрудничества с СБУ

Сюжет ФСБ

Мужчина согласился сотрудничать со Службой безопасности Украины и собирал для неё информацию. Работа была «командировочной». Так, сахалинец поехал в Белгородскую область, чтобы собрать данные с места, сообщила ТАСС пресс-служба управления.