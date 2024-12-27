Сахалинец приезжал в Белгородскую область, чтобы собирать данные о военных для СБУ

Posted 27 декабря, 09:12
Published 27 декабря, 09:12
Modified 27 декабря, 09:13
Updated 27 декабря, 09:13
Подозреваемым оказался 35-летний житель Сахалина. Он анонимно связался со Службой безопасности Украины и договорился с её представителями о взаимном сотрудничестве.
Мужчина выполнял задание по разведке: собирал стратегические сведения и делал фотоматериалы. В частности, выезжал в Белгородскую область.
Все собранные данные он пересылал сотруднику СБУ через мессенджеры.
Против сахалинца возбуждено уголовное дело по соответствующей статье (ст. 275.1 УК РФ). Сейчас его заключили под стражу.