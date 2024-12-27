bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 07:55

Published 27 декабря, 07:55

Modified 27 декабря, 07:55

Updated 27 декабря, 07:55

Кареты скорой помощи оборудовали тревожными кнопками

Росгвардейцы 17 раз спасали медиков скорой помощи от буйных белгородцев

27 декабря 2024, 07:55
Фото: 1MI. Кареты скорой помощи оборудовали тревожными кнопками
Сюжет
Скорая помощь
Все автомобили скорой помощи в Белгородской области оборудовали тревожной кнопкой. После нажатия на неё сигнал поступает сотрудникам Росгвардии. Такой кнопкой врачи воспользовались уже 17 раз. Об одном из инцидентов подробнее рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Происшествие случилось недавно в Борисовском районе. Скорая помощь приехала на вызов к человеку, который потерял сознание. К медикам пристали подвыпившие хулиганы. Сотрудники скорой вызвали росгвардейцев, те помогли наказать дебоширов.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, как важно сейчас уделять внимание безопасности врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи, которые помогают жителям в самых опасных ситуациях.

«Каждый из них — на вес золота. Поэтому мы, все жители, должны их просто оберегать. Я надеюсь, что каких-то чрезвычайных ситуаций, происшествий будет как можно меньше. Но если будет происходить, росгвардейцы благодаря данному новшеству всегда будут рядом», — написал он в соцсетях.
Диспетчер скорой помощи спасла жизнь 9-месячному ребёнку
Узнать подробнее
Читайте также:
«Скоро роженицы закудахтают»: белгородок не устраивает питание в роддомеПочти на том же месте: машина скорой помощи вновь попала в ДТП в Белгороде (видео)В Белгородской области на оснащение для СМП потратили более 500 млн за четыре года
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Росгвардия#Врачи#Скорая помощь#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика