Росгвардейцы 17 раз спасали медиков скорой помощи от буйных белгородцев

Сюжет Скорая помощь

Все автомобили скорой помощи в Белгородской области оборудовали тревожной кнопкой. После нажатия на неё сигнал поступает сотрудникам Росгвардии. Такой кнопкой врачи воспользовались уже 17 раз. Об одном из инцидентов подробнее рассказал губернатор Вячеслав Гладков.