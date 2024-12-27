Росгвардейцы 17 раз спасали медиков скорой помощи от буйных белгородцев

Posted 27 декабря, 07:55
Published 27 декабря, 07:55
Modified 27 декабря, 07:55
Updated 27 декабря, 07:55
Происшествие случилось недавно в Борисовском районе. Скорая помощь приехала на вызов к человеку, который потерял сознание. К медикам пристали подвыпившие хулиганы. Сотрудники скорой вызвали росгвардейцев, те помогли наказать дебоширов.
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, как важно сейчас уделять внимание безопасности врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи, которые помогают жителям в самых опасных ситуациях.
«Каждый из них — на вес золота. Поэтому мы, все жители, должны их просто оберегать. Я надеюсь, что каких-то чрезвычайных ситуаций, происшествий будет как можно меньше. Но если будет происходить, росгвардейцы благодаря данному новшеству всегда будут рядом», — написал он в соцсетях.