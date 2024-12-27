«Провела час по пояс в воде»: пенсионерка провалилась в глубокую яму в Белгороде

Белгородец отметил, что мать не рассказала родственникам о случившемся. Сам же он не смог дозвониться до неё, поскольку телефон был недоступен, поэтому приехал к ней домой. Он также объяснил, что жители уже неоднократно жаловались на яму, но никто так и не отреагировал.