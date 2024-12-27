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Posted 27 декабря, 09:47

Published 27 декабря, 09:47

Modified 27 декабря, 09:51

Updated 27 декабря, 09:51

Белгородка провалилась в заполненную водой яму

«Провела час по пояс в воде»: пенсионерка провалилась в глубокую яму в Белгороде

27 декабря 2024, 09:47
Фото: 1MI. Белгородка провалилась в заполненную водой яму

Пенсионерка упала в наполненную водой яму в Белгороде и провела в ней целый час

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Новости Белгорода
Женщина пошла к подруге в вечернее время и, не заметив яму, упала в неё. Внутри была холодная вода, которая пенсионерке оказалась по пояс. Спасти белгородку смогли только проходившие мимо люди.

Пенсионерка в Белгороде вечером пошла в гости к подруге, но по пути провалилась в яму, наполовину наполненную водой.

«Яма глубиной метра 2-2,5. Пробыла в ней по грудь в воде, пока не пришли на помощь случайные люди! А если бы не люди, проходившие мимо, страшно подумать, что могло бы произойти. Принесли лестницу и помогли выбраться. Позвонить и попросить помощи она не могла, так как телефон утонул вместе с ней! Спустя сутки (видимо, узнав о случившимся) яму огородили. Кто за это ответит? Полнейший произвол! Бедная пенсионерка провела час в холодной воде. В шоковом состоянии прибежала домой и до утра не могла прийти в себя, употребляя сердцеуспокаивающие препараты», — пожаловался в Сети сын пострадавшей.

Белгородец отметил, что мать не рассказала родственникам о случившемся. Сам же он не смог дозвониться до неё, поскольку телефон был недоступен, поэтому приехал к ней домой. Он также объяснил, что жители уже неоднократно жаловались на яму, но никто так и не отреагировал.

Заполненная водой яма в Белгороде, куда провалилась жительница
Заполненная водой яма в Белгороде, куда провалилась жительница. Фото: страница Вячеслава Гладкова

В тот же день белгородцу ответил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он извинился перед женщиной и направил на место управу для определения виновных. Позже ответил и. о. гендиректора Белоблводоканала Андрей Колесников.

«По указанному адресу проводятся работы по замене участка трубопровода. Место проведения работ обозначено сигнальной лентой, которая демонтируется во время выполнения работ и устанавливается на место после их завершения», — написал в Сети Колесников и добавил, что приносит извинения.

Однако жалоба дошла и до губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

«Вы абсолютно правы, это бардак и нарушение всех норм. Я бы на вашем месте сразу написал заявление в прокуратуру, люди должны отвечать по закону за такое нарушение. Это допустили сотрудники водоканала, проводим служебное расследование и человека накажем. Знаю, что директор водоканала приезжал к Вам и Вашей маме, извинялся, но должен приехать и замглавы администрации Белгорода», — отметил Гладков.
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Пенсионер#Водоканал#Новости Белгорода#Яма#Белгород#Вячеслав Гладков
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