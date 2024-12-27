Появились новые фото дома под Белгородом, где после взрывов пострадали мать с сыном

Утром друзья пострадавшей семьи поделились фотографиями разрушенного дома. Они рассказали, что белгородка Оксана в момент атаки была на кухне: как только она услышала громкий звук, присела на пол. Сразу после этого раздался взрыв: женщине сильно посекло спину и голову, один осколок попал в ногу. У её сына зафиксировали ушибы.