Появились новые фото дома под Белгородом, где после взрывов пострадали мать с сыном

Posted 27 декабря, 13:36
Published 27 декабря, 13:36
Modified 27 декабря, 13:38
Updated 27 декабря, 13:38
Дрон ударил по дому белгородцев вечером 26 декабря. В этот момент в квартире находились мать и её восьмилетний сын. Их пришлось госпитализировать с различными ранениями. Спустя время стало известно о ещё одной раненой жительнице.
Утром друзья пострадавшей семьи поделились фотографиями разрушенного дома. Они рассказали, что белгородка Оксана в момент атаки была на кухне: как только она услышала громкий звук, присела на пол. Сразу после этого раздался взрыв: женщине сильно посекло спину и голову, один осколок попал в ногу. У её сына зафиксировали ушибы.
Сильно пострадала сама квартира — настолько, что жить там уже нельзя.