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Posted 27 декабря, 13:36

Published 27 декабря, 13:36

Modified 27 декабря, 13:38

Updated 27 декабря, 13:38

Пострадавшее жильё белгородцев

Появились новые фото дома под Белгородом, где после взрывов пострадали мать с сыном

27 декабря 2024, 13:36
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Пострадавшее жильё белгородцев
Украинский дрон атаковал таунхаус в Разумном Белгородского района. Ранения получили две женщины и восьмилетний мальчик. «Открытый Белгород» опубликовал фотографии изнутри атакованного дома.

Дрон ударил по дому белгородцев вечером 26 декабря. В этот момент в квартире находились мать и её восьмилетний сын. Их пришлось госпитализировать с различными ранениями. Спустя время стало известно о ещё одной раненой жительнице.

Утром друзья пострадавшей семьи поделились фотографиями разрушенного дома. Они рассказали, что белгородка Оксана в момент атаки была на кухне: как только она услышала громкий звук, присела на пол. Сразу после этого раздался взрыв: женщине сильно посекло спину и голову, один осколок попал в ногу. У её сына зафиксировали ушибы.

Сильно пострадала сама квартира — настолько, что жить там уже нельзя.

Пострадавшее жильё белгородцев
Пострадавшее жильё белгородцев
Пострадавшее жильё белгородцев
Пострадавшее жильё белгородцев
Пострадавшее жильё белгородцев
Пострадавшее жильё белгородцев
Пострадавшее жильё белгородцев. Фото: «Открытый Белгород»
Число пострадавших после взрывов под Белгородом увеличилось
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Разумное#Белгород#Атака ВСУ#БПЛА
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