Очевидцы в Белгороде сообщили о выпавшем из окна мужчине

Напомним, что недавно в Шебекино произошёл подобный инцидент. 21 декабря 40-летний мужчина выпал из окна с пятого этажа. Он скончался до прибытия скорой помощи. Очевидцы сообщали, что рядом с пострадавшим были предметы из квартиры погибшего.