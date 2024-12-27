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Posted 27 декабря, 13:31

Published 27 декабря, 13:31

Modified 27 декабря, 13:33

Updated 27 декабря, 13:33

Очевидцы в Белгороде сообщили о выпавшем из окна мужчине

Очевидцы в Белгороде сообщили о выпавшем из окна мужчине

27 декабря 2024, 13:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
Примерно в 13:30 на улице Костюкова около дома № 13 обнаружили мужчину. Спасатели оказали ему первую помощь и доставили в больницу.

В редакцию Бел.Ру обратился читатель, который стал свидетелем происшествия на улице Костюкова. Возле дома № 13 около 13:30 обнаружили мужчину, который, по предварительным данным, мог выпасть из окна.

На месте были спасатели, которые оказали пострадавшему первую помощь и доставили в медицинское учреждение. О состоянии мужчины на данный момент ничего не известно.

Журналисты Бел.Ру попытались дозвониться правоохранителям, чтобы узнать подробности произошедшего, но оперативного ответа мы так и не получили.

На улице Костюкова мужчина выпал из окна
На улице Костюкова мужчина выпал из окна
На улице Костюкова мужчина выпал из окна
На улице Костюкова мужчина выпал из окна. Фото: bel.ru

Напомним, что недавно в Шебекино произошёл подобный инцидент. 21 декабря 40-летний мужчина выпал из окна с пятого этажа. Он скончался до прибытия скорой помощи. Очевидцы сообщали, что рядом с пострадавшим были предметы из квартиры погибшего.

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