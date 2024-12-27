Очевидцы в Белгороде сообщили о выпавшем из окна мужчине

Posted 27 декабря, 13:31
Published 27 декабря, 13:31
Modified 27 декабря, 13:33
Updated 27 декабря, 13:33
В редакцию Бел.Ру обратился читатель, который стал свидетелем происшествия на улице Костюкова. Возле дома № 13 около 13:30 обнаружили мужчину, который, по предварительным данным, мог выпасть из окна.
На месте были спасатели, которые оказали пострадавшему первую помощь и доставили в медицинское учреждение. О состоянии мужчины на данный момент ничего не известно.
Журналисты Бел.Ру попытались дозвониться правоохранителям, чтобы узнать подробности произошедшего, но оперативного ответа мы так и не получили.
Напомним, что недавно в Шебекино произошёл подобный инцидент. 21 декабря 40-летний мужчина выпал из окна с пятого этажа. Он скончался до прибытия скорой помощи. Очевидцы сообщали, что рядом с пострадавшим были предметы из квартиры погибшего.