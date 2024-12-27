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Posted 27 декабря, 09:32

Published 27 декабря, 09:32

Modified 27 декабря, 09:32

Updated 27 декабря, 09:32

На мост в Белгороде начали возвращать смайлики

Не обманули: на мост со смайлами в Белгороде возвращают его изюминку

27 декабря 2024, 09:32
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1». На мост в Белгороде начали возвращать смайлики

На мост возле рынка «Салют» в Белгороде возвращают смайлики

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Новости Белгорода
Рабочие уже начали возвращать полюбившиеся многими смайлики на мост возле рынка «Салют». Об этом сообщили читатели Telegram-канала «Белгород № 1».

На мост возле рынка «Салют» возвращаются смайлики. Однако после ремонта их решили повернуть «лицом» вниз: теперь они смотрят на людей, проходящих мимо моста, а не по нему.

Отметим, что ремонтные работы на мосту стартовали в сентябре. Завершить их планировалось уже в ноябре, однако к сроку не успели: на конец октября ремонт был выполнен всего на 10%, а в середине ноября — на 50%.

Успеют ли выполнить работы к Новому году, неизвестно. Уполномоченный по правам предпринимателей региона Владислав Епанчинцев ранее заметил, что на одной стороне вообще заклеили срок сдачи объекта.

Всего на эти нужды выделили 53,8 млн рублей. Изюминку моста — смайлы — обещали сохранить: для этого власти хотели привлечь молодых художников и самого жителя, который первым нарисовал на мосту смайлы.

«Здесь работают реалисты»: успеют ли в Белгороде отремонтировать мост со смайлами?
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#Александра Склярова#Город#Мост#Новости Белгорода#Белгород#Смайлы
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