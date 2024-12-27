Не обманули: на мост со смайлами в Белгороде возвращают его изюминку

Posted 27 декабря, 09:32
Published 27 декабря, 09:32
Modified 27 декабря, 09:32
Updated 27 декабря, 09:32
На мост возле рынка «Салют» возвращаются смайлики. Однако после ремонта их решили повернуть «лицом» вниз: теперь они смотрят на людей, проходящих мимо моста, а не по нему.
Успеют ли выполнить работы к Новому году, неизвестно. Уполномоченный по правам предпринимателей региона Владислав Епанчинцев ранее заметил, что на одной стороне вообще заклеили срок сдачи объекта.
Всего на эти нужды выделили 53,8 млн рублей. Изюминку моста — смайлы — обещали сохранить: для этого власти хотели привлечь молодых художников и самого жителя, который первым нарисовал на мосту смайлы.