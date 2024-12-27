На сколько увеличилась стоимость бензина в Белгородской области за последний год?

При этом три месяца назад топливо АИ-92 и АИ-95 были дешевле примерно на полтора рубля, АИ-98 — на пять рублей, а дизель — на три рубля. За последний год стоимость увеличилась (в зависимости от марки) в диапазоне от 4 до 14 рублей, а за три года — от 7 до 24 рублей.