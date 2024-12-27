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Posted 27 декабря, 12:06

Published 27 декабря, 12:06

Modified 27 декабря, 12:06

Updated 27 декабря, 12:06

Бензин вновь дорожает в Белгородской области

На сколько увеличилась стоимость бензина в Белгородской области за последний год?

27 декабря 2024, 12:06
Фото: 1MI. Бензин вновь дорожает в Белгородской области

В Белгородской области вновь подорожало топливо

Сюжет
Бензин
За минувшую неделю все марки бензина в Белгороде снова подорожали. Стало известно, на сколько увеличилась стоимость топлива за три месяца, за год и за три года. Данными о динамике поделился Белгородстат.

По данным на 23 декабря в Белгородской области за неделю снова подорожали все марки бензина. Стоимость АИ-92 повысилась до 55,11 рубля (+0,38 ₽ за неделю), АИ-95 — до 59,93 рубля (+0,35 ₽), АИ-98 и выше — до 82,5 рубля (+0,35 ₽).

Цена дизельного топлива повысилась до 66,25 рубля (+0,36 ₽).

При этом три месяца назад топливо АИ-92 и АИ-95 были дешевле примерно на полтора рубля, АИ-98 — на пять рублей, а дизель — на три рубля. За последний год стоимость увеличилась (в зависимости от марки) в диапазоне от 4 до 14 рублей, а за три года — от 7 до 24 рублей.

Динамика цен на бензин и дизельное топливо в Белгородской области
Динамика цен на бензин и дизельное топливо в Белгородской области. Фото: fuelprices.ru
Снова рост: как изменились цены на бензин за неделю в Белгороде?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Бензин#Белгород#Дизельное топливо#Цены на бензин
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