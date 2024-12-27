На сколько увеличилась стоимость бензина в Белгородской области за последний год?

Posted 27 декабря, 12:06
Published 27 декабря, 12:06
Modified 27 декабря, 12:06
Updated 27 декабря, 12:06
По данным на 23 декабря в Белгородской области за неделю снова подорожали все марки бензина. Стоимость АИ-92 повысилась до 55,11 рубля (+0,38 ₽ за неделю), АИ-95 — до 59,93 рубля (+0,35 ₽), АИ-98 и выше — до 82,5 рубля (+0,35 ₽).
Цена дизельного топлива повысилась до 66,25 рубля (+0,36 ₽).
При этом три месяца назад топливо АИ-92 и АИ-95 были дешевле примерно на полтора рубля, АИ-98 — на пять рублей, а дизель — на три рубля. За последний год стоимость увеличилась (в зависимости от марки) в диапазоне от 4 до 14 рублей, а за три года — от 7 до 24 рублей.