Как в начале 2024-го? В Белгороде утвердили норматив по жилью для нуждающихся

Posted 27 декабря, 17:02
Published 27 декабря, 17:02
Modified 27 декабря, 17:02
Updated 27 декабря, 17:02
В Белгороде определили стоимость одного квадратного метра жилья в целях отнесения граждан к малоимущим для постановки на учёт нуждающихся в жилых помещениях.
Так, исходя из документа, в первом квартале 2025 года стоимость одного «квадрата» составит 110 тысяч 862 рубля 50 копеек. Этот норматив будут использовать для расчёта по признанию жителей малоимущими, которых затем поставят на учёт для предоставления жилья по договору соцнайма.
Отметим, что в первом квартале 2024 года один «квадрат» стоил 108 450 рублей, во втором — 115 312 рублей 50 копеек, в третьем — 122 004 рублей 50 копеек, в четвёртом — 103 862 рубля 50 копеек.