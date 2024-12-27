Как в начале 2024-го? В Белгороде утвердили норматив по жилью для нуждающихся

Так, исходя из документа, в первом квартале 2025 года стоимость одного «квадрата» составит 110 тысяч 862 рубля 50 копеек. Этот норматив будут использовать для расчёта по признанию жителей малоимущими, которых затем поставят на учёт для предоставления жилья по договору соцнайма.