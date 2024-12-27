Недавно мы обсуждали, как правильно комбинировать витамины и добавки для защиты кожи зимой и какой эффект можно достичь при одновременном использовании витаминов и кремов. Настало время глубже разобраться, как совместный прием витаминов влияет на здоровье кожи, какие сочетания наиболее эффективны и как использовать их для достижения сияющей, здоровой кожи.