Как на новогодние праздники будут работать детские поликлиники Белгорода?

Posted 27 декабря, 10:24
Published 27 декабря, 10:24
Modified 27 декабря, 10:24
Updated 27 декабря, 10:24
Детская областная больница с 29 декабря по 9 января будет работать круглосуточно. Это касается и стационара, и травматологического пункта, и приёмного отделения.
С поликлиниками же дела обстоят по-другому: они будут работать в определённые дни по полдня. Принимать пациентов с 08:00 до 14:00 будет дежурный врач, но до 13:00 специалиста можно будет вызвать и на дом.
График работ будет следующим: