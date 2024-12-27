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Posted 27 декабря, 10:24

Published 27 декабря, 10:24

Modified 27 декабря, 10:24

Updated 27 декабря, 10:24

Врачи продолжат принимать юных белгородцев и на праздниках

Как на новогодние праздники будут работать детские поликлиники Белгорода?

27 декабря 2024, 10:24
Фото: 1MI. Врачи продолжат принимать юных белгородцев и на праздниках

Белгородцам сообщили график работы детских поликлиник в новогодние праздники

Сюжет
Новый год
Будут ли в новогодние праздники в Белгороде работать детские медучреждения? Если да, то какой у них будет график? Ответ на эти вопросы дали в официальной группе детской областной клинической больницы.

Детская областная больница с 29 декабря по 9 января будет работать круглосуточно. Это касается и стационара, и травматологического пункта, и приёмного отделения.

С поликлиниками же дела обстоят по-другому: они будут работать в определённые дни по полдня. Принимать пациентов с 08:00 до 14:00 будет дежурный врач, но до 13:00 специалиста можно будет вызвать и на дом.

График работ будет следующим:

  • детская поликлиника № 1 будет принимать пациентов 29 декабря, 1, 2 и 3 января;
  • детская поликлиника № 2 — 30 декабря, 4, 5 и 6 января;
  • детская поликлиника № 3 — 31 декабря, 7 и 8 января;
  • медики детской поликлиники № 4 будут принимать пациентов и выезжать на дом ежедневно.
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#Александра Склярова#Белгородская область#Новый год#Медицина#Больница#Больницы#Новогодние праздники#Белгород#График работы
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