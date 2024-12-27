Как изменится расписание поезда Белгород — Воронеж на новогодних праздниках?

Posted 27 декабря, 08:16
Published 27 декабря, 08:16
Modified 27 декабря, 08:16
Updated 27 декабря, 08:16
Дополнительные поезда Белгород — Воронеж в тестовом режиме запустили с 11 ноября. Он курсировал по пятницам и понедельникам, был довольно востребован у пассажиров.
В итоге было решено продлить расписание на январь 2025 года. Чтобы ответить на спрос, в график движения включили ещё один день.
Поезд между Белгородом и Воронежем дополнительно будет ездить в среду, 8 января. Он, как и всегда, сделает остановки в Прохоровке, Губкине и Старом Осколе. Точную информацию о датах и времени отправления и прибытия смотрите на карточке ниже.