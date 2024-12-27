Как изменится расписание поезда Белгород — Воронеж на новогодних праздниках?

Поезд между Белгородом и Воронежем дополнительно будет ездить в среду, 8 января. Он, как и всегда, сделает остановки в Прохоровке, Губкине и Старом Осколе. Точную информацию о датах и времени отправления и прибытия смотрите на карточке ниже.