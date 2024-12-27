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Posted 27 декабря, 08:16

Published 27 декабря, 08:16

Modified 27 декабря, 08:16

Updated 27 декабря, 08:16

В график поезда Белгород — Воронеж добавили дополнительный день

Как изменится расписание поезда Белгород — Воронеж на новогодних праздниках?

27 декабря 2024, 08:16
Фото: 1MI.

В график поезда Белгород — Воронеж добавили дополнительный день

Сюжет
Новости Белгорода
Расписание на январь 2025 года для поезда, который курсирует между Белгородом и Воронежем, утвердили в региональном минтрансе. Он будет ездить дополнительный день.

Дополнительные поезда Белгород — Воронеж в тестовом режиме запустили с 11 ноября. Он курсировал по пятницам и понедельникам, был довольно востребован у пассажиров.

В итоге было решено продлить расписание на январь 2025 года. Чтобы ответить на спрос, в график движения включили ещё один день.

Поезд между Белгородом и Воронежем дополнительно будет ездить в среду, 8 января. Он, как и всегда, сделает остановки в Прохоровке, Губкине и Старом Осколе. Точную информацию о датах и времени отправления и прибытия смотрите на карточке ниже.

Расписание поезда Белгород — Воронеж на январских праздниках
Расписание поезда Белгород — Воронеж на январских праздниках. Фото: Министерство транспорта Белгородской области
Поезд Белгород — Воронеж отменили? Объяснил министр транспорта
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#Валерия Колесникова#Общество#Поезд#Расписание#Воронеж#Новогодние праздники#Новости Белгорода#Белгород
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