Как будут работать ЗАГС, школы и учреждения культуры в Белгороде на праздниках?

Posted 27 декабря, 16:06
Published 27 декабря, 16:06
Modified 27 декабря, 16:06
Updated 27 декабря, 16:06
Центральный и Западный отделы ЗАГСа будут открыты 3, 4 и 8 января с 09:00 до 13:00. Школы будут работать 2, 3, 4, 6 и 8 января, по всем вопросам можно будет обратиться к дежурным администраторам.
Культурно-досуговые учреждения, такие как «Энергомаш», «Сокол», «Центр досуга», «Дом офицеров» и «Октябрь», будут работать с 29 по 31 декабря и с 1 по 8 января в обычном режиме, согласно их графику.
Выставочный зал «Родина», фотогалерея им. В. Собровина и городские библиотеки будут работать в воскресенье, 29 декабря, а с 3 по 6 и 8 января — по обычному расписанию.