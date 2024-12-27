bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 16:06

Published 27 декабря, 16:06

Modified 27 декабря, 16:06

Updated 27 декабря, 16:06

В Белгороде озвучили график работы бюджетных учреждений в праздничные выходные

Как будут работать ЗАГС, школы и учреждения культуры в Белгороде на праздниках?

27 декабря 2024, 16:06
Фото: bel.ru.

В Белгороде озвучили график работы бюджетных учреждений в праздничные выходные

Сюжет
Новости Белгорода
В преддверии длинных январских выходных в мэрии Белгорода рассказали о том, как будут работать бюджетные учреждения в этот период. Подробнее о графике ЗАГСа, школ, учреждений культуры — в материале.

Центральный и Западный отделы ЗАГСа будут открыты 3, 4 и 8 января с 09:00 до 13:00. Школы будут работать 2, 3, 4, 6 и 8 января, по всем вопросам можно будет обратиться к дежурным администраторам.

Культурно-досуговые учреждения, такие как «Энергомаш», «Сокол», «Центр досуга», «Дом офицеров» и «Октябрь», будут работать с 29 по 31 декабря и с 1 по 8 января в обычном режиме, согласно их графику.

Выставочный зал «Родина», фотогалерея им. В. Собровина и городские библиотеки будут работать в воскресенье, 29 декабря, а с 3 по 6 и 8 января — по обычному расписанию.

Травмпункты и наркодиспансер — круглосуточно: как будут работать больницы в праздники
Узнать подробнее
Читайте также:
Как на новогодние праздники будут работать детские поликлиники Белгорода?Как изменится расписание поезда Белгород — Воронеж на новогодних праздниках?Как будут ездить автобусы в Белгороде на новогодних праздниках?
#Валерия Колесникова#Город#Загс#Новости Белгорода#Белгород#Учреждения культуры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика