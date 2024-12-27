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Posted 27 декабря, 07:03

Published 27 декабря, 07:03

Modified 27 декабря, 07:03

Updated 27 декабря, 07:03

Валентин Демидов и Игорь Кузьминов

Что стало с мальчиком, который попал под машину во время обстрела Белгорода?

27 декабря 2024, 07:03
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова. Валентин Демидов и Игорь Кузьминов

Мэр Белгорода навестил мальчика, попавшего ДТП во время взрывов в городе

Сюжет
Новости Белгорода
Валентин Демидов решил поздравить с Новым годом мальчика, который попал под машину, когда бежал прятаться во время обстрела города. Что с ним стало после этого и как мальчик живёт сейчас?

В своём письме к Деду Морозу 12-летний Игорь Кузьминов написал, что хотел бы получить на Новый год микроскоп. Мальчик получил желанный подарок.

Белгородцы переживали за Игоря после февральского происшествия: ребёнок попал под машину, когда от испуга перебегал дорогу во время ракетной опасности. У мальчика был перелом тазобедренного сустава, пришлось пройти долгое лечение.

Похожая неприятность случилась с мальчиком уже перед выпиской. Он во время другой ракетной опасности спешил в безопасное место, но упал и сломал ногу. Удивительно, но это было спасением: как оказалось, семья жила в обрушившемся вскоре подъезде на улице Щорса, 55а.

Пока же неприятности позади: Игорь уехал в Москву для участия в Кремлёвской ёлке. А пока мэр вместе с его мамой обсудят, как помочь мальчику наладить обучение по временному месту проживания.

Стали известны подробности ДТП с ребёнком, пострадавшим во время взрывов в Белгороде
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Ребёнок#Обстрел#Сирена#Ракетная опасность
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