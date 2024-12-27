Что стало с мальчиком, который попал под машину во время обстрела Белгорода?

Похожая неприятность случилась с мальчиком уже перед выпиской. Он во время другой ракетной опасности спешил в безопасное место, но упал и сломал ногу. Удивительно, но это было спасением: как оказалось, семья жила в обрушившемся вскоре подъезде на улице Щорса, 55а.