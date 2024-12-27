Что стало с мальчиком, который попал под машину во время обстрела Белгорода?

Posted 27 декабря, 07:03
Published 27 декабря, 07:03
Modified 27 декабря, 07:03
Updated 27 декабря, 07:03
В своём письме к Деду Морозу 12-летний Игорь Кузьминов написал, что хотел бы получить на Новый год микроскоп. Мальчик получил желанный подарок.
Белгородцы переживали за Игоря после февральского происшествия: ребёнок попал под машину, когда от испуга перебегал дорогу во время ракетной опасности. У мальчика был перелом тазобедренного сустава, пришлось пройти долгое лечение.
Похожая неприятность случилась с мальчиком уже перед выпиской. Он во время другой ракетной опасности спешил в безопасное место, но упал и сломал ногу. Удивительно, но это было спасением: как оказалось, семья жила в обрушившемся вскоре подъезде на улице Щорса, 55а.
Пока же неприятности позади: Игорь уехал в Москву для участия в Кремлёвской ёлке. А пока мэр вместе с его мамой обсудят, как помочь мальчику наладить обучение по временному месту проживания.