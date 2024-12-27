Брежнев в чашке Петри помог белгородке выиграть всероссийский конкурс

Posted 27 декабря, 11:08
Published 27 декабря, 11:08
Modified 27 декабря, 11:08
Updated 27 декабря, 11:08
Победу в номинации «Народный избранник» получила заместитель заведующего отделом диагностики бактериальных болезней, пищевой микробиологии и приготовления питательных сред Валерия Мусиенко.
На Всероссийском конкурсе «Красота микромира», который проходит уже девятый год подряд, она и другие участники должны были представить картины из микроорганизмов.
Тема уходящего года — «Назад в 80-е». Всего прислали более 100 работ.
Произведением искусства в чашке Петри от Валерии стал портрет Леонида Ильича Брежнева.