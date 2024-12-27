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Posted 27 декабря, 11:08

Published 27 декабря, 11:08

Modified 27 декабря, 11:08

Updated 27 декабря, 11:08

Работа белгородки-победительницы конкурса «Красота микромира»

Брежнев в чашке Петри помог белгородке выиграть всероссийский конкурс

27 декабря 2024, 11:08
Фото: управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. Работа белгородки-победительницы конкурса «Красота микромира»
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Новости Белгорода
Сотрудница Белгородской испытательной лаборатории стала победительницей конкурса «Красота микромира — 2024» благодаря своей необычной творческой работе. Она сумела сделать из микроорганизмов портрет Брежнева, сообщили в Россельхознадзоре.

Победу в номинации «Народный избранник» получила заместитель заведующего отделом диагностики бактериальных болезней, пищевой микробиологии и приготовления питательных сред Валерия Мусиенко.

На Всероссийском конкурсе «Красота микромира», который проходит уже девятый год подряд, она и другие участники должны были представить картины из микроорганизмов.

Тема уходящего года — «Назад в 80-е». Всего прислали более 100 работ.

Произведением искусства в чашке Петри от Валерии стал портрет Леонида Ильича Брежнева.

Победительница конкурса Валерия Мусиенко
Работа победительницы
Победительница конкурса Валерия Мусиенко. Фото: управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Россельхознадзор#Новости Белгорода#Белгород#Брежнев#Красота Микромира#Чашка Петри
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