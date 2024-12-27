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Posted 27 декабря, 06:32

Published 27 декабря, 06:32

Modified 27 декабря, 06:34

Updated 27 декабря, 06:34

Безопасность в квартире с маленьким ребенком

Безопасность в квартире с маленьким ребенком

27 декабря 2024, 06:32
Фото: Изображение Midjourney. Безопасность в квартире с маленьким ребенком
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Сделать квартиру или дом максимально безопасными для маленького ребенка — задача непростая. Что учесть при обустройстве безопасного пространства для малышей в зависимости от возрастной группы — расскажем в статье.

Когда в семье появляется ребенок — это конечно же счастье, за которым нужен глаз да глаз. Но не всегда получается уследить за маленькой непоседой или юным исследователем. Малыши все хотят потрогать, а что-то и погрызть. Сделать квартиру или дом максимально безопасными для маленького ребенка — задача непростая, но вполне выполнимая. И помогут в этом различные полезные приспособления и аксессуары: мягкие накладки на углы мебели, блокаторы, фиксаторы и т. д. Что еще учесть при обустройстве безопасного пространства для малышей в зависимости от возрастной группы — расскажем в статье.

Первые месяцы жизни малышей

Новорожденный ребенок большую часть времени находится в детской кроватке. Чтобы в ней было максимально безопасно, соблюдайте следующие рекомендации:

  • кроватку необходимо размещать подальше от другой мебели, оконных проемов, обогревателей и прочих электроприборов;
  • любой настенный декор, навесные полки, которые оказались над кроваткой, лучше перевесить или снять на время;
  • если в кроватке нет бортиков, стоит купить мягкий барьер, который не позволит спящему ребенку упасть на пол;
  • между матрасом и каркасом мебели не должно быть щелей;
  • мобили, различного рода подвесные игрушки лучше убрать, как только малыш научится ползать.

Чтобы исключить риск удушья, в кроватке грудничка не должно быть большого количества подушек и мягких игрушек.

Дети от года и старше

Когда малыш начинает активно осваивать новый мир, научился ползать или уже ходить, требований к безопасности становится больше.

Неопасная мебель

Любую малогабаритную мебель лучше закрепить к стене, например, тумбочку, пеленальный комод, стеллаж, этажерку и другие. Так ребенок не сможет опрокинуть их на себя в попытке взобраться на самый верх. Для крепления используют обычные уголковые кронштейны или ремешковую защиту от опрокидывания. Все острые края мебели закрывают смягчающими лентами, бамперами или уголками.

Дети очень любят играть с мебельными дверцами и выдвижными ящиками, что чаще всего заканчивается защемленными пальчиками. Избежать этого помогут универсальные самоклеящиеся блокираторы на гибком ремешке либо продеваемые сквозь ручки мебельные замки.

Эти приспособления незаменимы еще и для безопасного хранения средств бытовой химии, косметики и лекарств, которые должны находиться вне зоны доступа малыша либо в шкафу с замком-блокиратором.

Розетки и электроприборы

Во все свободные розетки, досягаемые для ребенка, следует установить пластиковые заглушки, которые снимаются при помощи специального ключа. На полу не должно быть проводов: их можно спрятать под напольный плинтус, собрать в специальный органайзер.

По возможности отключайте мелкую и крупную бытовую технику, когда ею не пользуетесь. В большинстве современных электроприборов есть такая функция, как защита от детей, которая блокирует кнопки на панели управления.

Ручки газовой или электроплиты лучше закрыть специальными замками-накладками, которые не дадут ребенку включить конфорку. Не помешает и замок на дверцу духового шкафа — можно использовать любой универсальный или дверной блокиратор.

Во время готовки безопаснее всего задействовать только задние конфорки, так как маленьким детям сложнее до них дотянуться. Другая полезная привычка — ставить на плиту кастрюли, сковороды и ковши ручкой назад.

Лестницы, двери и окна

Лестницу, камин и другие опасные зоны рекомендуется ограждать детскими воротами и барьерами. На верхнюю часть межкомнатных дверей надевают специальные мягкие фиксаторы. Они уберегут пальцы малыша и исключат случайное захлопывание двери.

В домах с маленькими детьми лучше использовать фиксаторы на окна от детей или оконную ручку с замком и ключом вместо стандартной. Исключение из этого правила — первый этаж с установленными с внешней стороны решетками. Если на окне есть жалюзи, следует намотать шнур повыше, чтобы малыш не смог до него дотянуться.

Общие моменты безопасного быта

Если в комнате есть ковер, постелите под него противоскользящую подстилку или фиксатор. Так ребенок точно не споткнется о задравшийся край, да и пылесосить коврик будет проще.

На кухне откажитесь от свисающих со стола скатертей, так как ребенок может потянуть их на себя и смахнуть вместе с содержимым. Спрячьте повыше все мелкое, бьющееся, токсичное и травмоопасное.

В ванной комнате и в самой ванне постелите противоскользящий резиновый коврик. Крышку унитаза держите всегда закрытой. Для этого можно использовать специальный блокиратор или обычный с гибким резиновым ремешком и самоклеящимися клипсами на концах.

Как видите, обезопасить пространство дома, в котором живут дети, не так уж сложно. Все приспособления и аксессуары, описанные в статье, можно купить на любом маркетплейсе или в гипермаркетах товаров для дома.

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