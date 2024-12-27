Безопасность в квартире с маленьким ребенком

Когда в семье появляется ребенок — это конечно же счастье, за которым нужен глаз да глаз. Но не всегда получается уследить за маленькой непоседой или юным исследователем. Малыши все хотят потрогать, а что-то и погрызть. Сделать квартиру или дом максимально безопасными для маленького ребенка — задача непростая, но вполне выполнимая. И помогут в этом различные полезные приспособления и аксессуары: мягкие накладки на углы мебели, блокаторы, фиксаторы и т. д. Что еще учесть при обустройстве безопасного пространства для малышей в зависимости от возрастной группы — расскажем в статье.