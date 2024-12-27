Белгородцы выбирают самую красивую ёлку и вновь спрашивают о сертификатах

Posted 27 декабря, 15:30
Published 27 декабря, 15:30
Modified 27 декабря, 15:31
Updated 27 декабря, 15:31
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что вопрос выдачи жилищных сертификатов пострадавшим при обстрелах принимают региональные власти, однако средства у страны на эти нужды есть.
Эти слова прокомментировали в белгородском оперштабе: там вновь указали, что жилищных сертификатов для потерявших дома из-за ВСУ нет — вместо них жителям выдают денежные средства. Выплаты можно потратить как на покупку квартиры, так и на строительство дома, но в пределах региона.
В то же время белгородцы неоднократно просили изменить подход к вопросу.
Также в оперштабе напомнили, что губернатор добился расширения государственной поддержки, договорившись с федеральными властями о возможности покупки жилья на вторичном рынке.
Днём 27 декабря под атаку ВСУ попала территория школы № 2 в Борисовке. Повреждения получил только забор, вблизи которого сдетонировал вражеский беспилотник.
Пострадавших среди детей и взрослых нет, однако местные власти приняли решение прекратить занятия во всех школах муниципалитета в рамках безопасности.
Детей отправили по домам сразу после произошедшей атаки.
Меньше чем через неделю россияне будут отмечать новый, 2025-й год. А это значит, что все муниципалитеты Белгородской области уже установили на центральных площадях главные новогодние ёлки.
Редакция Бел.Ру смогла найти фотографии елей из 16 районов Белгородской области. Фотографии каждого дерева можно посмотреть в этом материале. Здесь же белгородцы могут проголосовать за понравившуюся ёлку.