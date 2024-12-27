Белгородцы выбирают самую красивую ёлку и вновь спрашивают о сертификатах

Эти слова прокомментировали в белгородском оперштабе: там вновь указали, что жилищных сертификатов для потерявших дома из-за ВСУ нет — вместо них жителям выдают денежные средства. Выплаты можно потратить как на покупку квартиры, так и на строительство дома, но в пределах региона.