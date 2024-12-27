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Posted 27 декабря, 06:49

Published 27 декабря, 06:49

Modified 27 декабря, 06:51

Updated 27 декабря, 06:51

Белгородцев удивило заявление президента о сертификатах

Белгородский оперштаб прокомментировал заявление Путина о жилищных сертификатах

27 декабря 2024, 06:49
Фото: 1MI. Белгородцев удивило заявление президента о сертификатах
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Новости Белгорода
Владимира Путина спросили, дадут ли белгородцам возможность воспользоваться сертификатом, чтобы приобрести жильё за пределами региона. Что он ответил и как на это отреагировали в белгородском оперштабе?

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, накануне сообщил, что вопрос о жилищных сертификатах находится в компетенции региональных властей. Белгородцы попросили прокомментировать заявление главы государства.

В оперштабе ответили, что система поддержки для людей, потерявших свои дома в результате атак ВСУ, везде одинаковая: пострадавшим дают не сертификаты, а переводят средства на спецсчёт.

«Эти средства они могут потратить на покупку квартиры, а также построить жильё самостоятельно или заключить договор на строительство», — уточнили в сообщении.

При этом ранее заявлялось, что в Белгородской области нет понятия «жилищных сертификатов», которые есть в Курской области. В то же время белгородцы не раз просили пересмотреть ситуацию.

В оперштабе также напомнили, что губернатор уже добился расширения мер господдержки, когда договорился с «федералами» о том, что белгородцы смогут покупать жильё и на вторичном рынке.

«В случае же каких-либо изменений информацию оперативно доведём до всех собственников», — говорится в комментарии.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Оперштаб#Жилищные сертификаты
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