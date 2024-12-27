Белгородский оперштаб прокомментировал заявление Путина о жилищных сертификатах

Posted 27 декабря, 06:49
Published 27 декабря, 06:49
Modified 27 декабря, 06:51
Updated 27 декабря, 06:51
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, накануне сообщил, что вопрос о жилищных сертификатах находится в компетенции региональных властей. Белгородцы попросили прокомментировать заявление главы государства.
В оперштабе ответили, что система поддержки для людей, потерявших свои дома в результате атак ВСУ, везде одинаковая: пострадавшим дают не сертификаты, а переводят средства на спецсчёт.
«Эти средства они могут потратить на покупку квартиры, а также построить жильё самостоятельно или заключить договор на строительство», — уточнили в сообщении.
При этом ранее заявлялось, что в Белгородской области нет понятия «жилищных сертификатов», которые есть в Курской области. В то же время белгородцы не раз просили пересмотреть ситуацию.
В оперштабе также напомнили, что губернатор уже добился расширения мер господдержки, когда договорился с «федералами» о том, что белгородцы смогут покупать жильё и на вторичном рынке.
«В случае же каких-либо изменений информацию оперативно доведём до всех собственников», — говорится в комментарии.