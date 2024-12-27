Банк ВТБ подарил 2000 наборов для школьников приграничных районов Курской области

Руководитель банка ВТБ в Курской области Роман Мазуров сообщил, что для их организации важны инициативы, поддерживающие образование и здоровье детей. По его словам, в 2023 году в регионе успешно провели акцию «Я — молодец» в рамках программы «Мир без слёз», а в 2024 году приняли решение помочь школьникам в приграничных районах, чтобы улучшить условия дистанционного обучения. Он выразил надежду, что подаренные комплекты не только облегчат учебу, но и подарят новогоднее настроение.