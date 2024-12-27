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Posted 27 декабря, 09:30

Published 27 декабря, 09:30

Modified 27 декабря, 09:32

Updated 27 декабря, 09:32

Банк ВТБ подарил 2000 наборов для школьников приграничных районов Курской области

Банк ВТБ подарил 2000 наборов для школьников приграничных районов Курской области

27 декабря 2024, 09:30
Сюжет
Школьники
Банк ВТБ передал Министерству образования и науки Курской области 2000 подарков для учащихся, которые проходят обучение в дистанционном формате.

Банк регулярно участвует в поддержке региона. В октябре 2024 года благотворительный фонд «ВТБ-Страна» закупил 2600 планшетов, которые были доставлены в Курскую область для организации удалённых занятий. К празднованию Нового года для школьников подготовили 2000 комплектов, содержащих канцтовары, игрушки, наклейки, а также клавиатуры, совместимые с ранее предоставленными планшетами. Каждый подарок упакован в коробку с ярким дизайном и мотивирующей надписью «Всё получится на 5+».

Наборы отправили школьникам из девяти приграничных округов через начальников управлений образования региона. Дополнительно помощь получили дети, которые находятся в десяти центрах временного размещения. Одно из праздничных мероприятий, на котором вручали подарки, прошло 26 декабря в Клюквинской школе-интернате.

Руководитель банка ВТБ в Курской области Роман Мазуров сообщил, что для их организации важны инициативы, поддерживающие образование и здоровье детей. По его словам, в 2023 году в регионе успешно провели акцию «Я — молодец» в рамках программы «Мир без слёз», а в 2024 году приняли решение помочь школьникам в приграничных районах, чтобы улучшить условия дистанционного обучения. Он выразил надежду, что подаренные комплекты не только облегчат учебу, но и подарят новогоднее настроение.

Исполняющий обязанности главы Министерства образования и науки региона Виталий Рязанцев поблагодарил банк за проявленное внимание к детям. Он отметил, что такие подарки особенно важны перед праздником, и подчеркнул их практическую пользу. Канцелярские принадлежности необходимы для уроков, а клавиатуры, которые стали частью подарочных комплектов, делают планшеты удобнее для образовательного процесса.

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