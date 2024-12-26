Зажали? Белгородцев возмутила разница в подарках для воспитанников детсадов

Стоит отметить, что выдать эти наборы в одном городе не могли: один подарок вручали от Белгорода, а второй — от Белгородского района. Это видно и по упаковкам. Отсюда и различие, поскольку каждый муниципалитет самостоятельно закупает сладкие подарки для детсадовцев.