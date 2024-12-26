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Posted 26 декабря, 15:04

Published 26 декабря, 15:04

Modified 26 декабря, 15:04

Updated 26 декабря, 15:04

Набор, который выдали белгородке, оставившей жалобу в Сети

Зажали? Белгородцев возмутила разница в подарках для воспитанников детсадов

26 декабря 2024, 15:04
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Набор, который выдали белгородке, оставившей жалобу в Сети

Не все белгородцы довольны сладкими подарками для детсадовцев

Сюжет
Новый год
Белгородка считает, что её ребёнку дали конфеты «неизвестных производителей», в то время как в детском саду другого муниципалитета оказались конфеты получше. Жалобу женщина оставила в соцсетях.

Белгородку возмутило наполнение сладких новогодних подарков для воспитанников детсадов. По её словам, якобы двум ребятам из одного города выдали наборы с разным наполнением. Она считает, что один из подарков — «непонятный набор конфет неизвестных производителей».

«В прошлом году был отличный набор конфет, дети были в восторге! А увидев набор конфет в подарке в этом году, я была очень удивлена. <…> А потом в соцсетях увидела у знакомых другие наборы, даже упаковка подарка отличается, не говоря уже о составе! Почему же так получается? Почему детей в садах делят на разные категории?» — задала вопрос жительница.

Мэр Валентин Демидов запросил контакты женщины, однако больше ответов от чиновников на момент подготовки материала не было.

Стоит отметить, что выдать эти наборы в одном городе не могли: один подарок вручали от Белгорода, а второй — от Белгородского района. Это видно и по упаковкам. Отсюда и различие, поскольку каждый муниципалитет самостоятельно закупает сладкие подарки для детсадовцев.

Также в этом случае не идёт речи о так называемом губернаторском наборе, так как его выдают только ученикам начальных классов.

Набор, который выдали белгородке, оставившей жалобу в Сети
Набор, который выдали знакомой пожаловавшейся жительницы
Набор, который выдали знакомой пожаловавшейся жительницы
Набор, который выдали белгородке, оставившей жалобу в Сети. Фото: страница Вячеслава Гладкова
Сладкие новогодние подарки для белгородских детей: ждать ли в этом году, кто получит
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