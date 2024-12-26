Зажали? Белгородцев возмутила разница в подарках для воспитанников детсадов

Posted 26 декабря, 15:04
Published 26 декабря, 15:04
Modified 26 декабря, 15:04
Updated 26 декабря, 15:04
Белгородку возмутило наполнение сладких новогодних подарков для воспитанников детсадов. По её словам, якобы двум ребятам из одного города выдали наборы с разным наполнением. Она считает, что один из подарков — «непонятный набор конфет неизвестных производителей».
«В прошлом году был отличный набор конфет, дети были в восторге! А увидев набор конфет в подарке в этом году, я была очень удивлена. <…> А потом в соцсетях увидела у знакомых другие наборы, даже упаковка подарка отличается, не говоря уже о составе! Почему же так получается? Почему детей в садах делят на разные категории?» — задала вопрос жительница.
Мэр Валентин Демидов запросил контакты женщины, однако больше ответов от чиновников на момент подготовки материала не было.
Стоит отметить, что выдать эти наборы в одном городе не могли: один подарок вручали от Белгорода, а второй — от Белгородского района. Это видно и по упаковкам. Отсюда и различие, поскольку каждый муниципалитет самостоятельно закупает сладкие подарки для детсадовцев.
Также в этом случае не идёт речи о так называемом губернаторском наборе, так как его выдают только ученикам начальных классов.