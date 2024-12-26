Затишье закончилось? Последствий атак в Белгородской области вновь стало больше

Семь районов Белгородской области подверглись атакам ВСУ

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Коротких оперативных сводок белгородцы больше не увидят? В этот раз в списке попавших под удар муниципалитетов сразу семь районов. Правда, разрушения есть не везде. Подробности сообщил оперштаб.