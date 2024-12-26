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Posted 26 декабря, 07:47

Published 26 декабря, 07:47

Modified 26 декабря, 07:49

Updated 26 декабря, 07:49

Последствия атак ВСУ в Грайворонском округе

Затишье закончилось? Последствий атак в Белгородской области вновь стало больше

26 декабря 2024, 07:47
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Последствия атак ВСУ в Грайворонском округе

Семь районов Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Сюжет
Обстрел
Коротких оперативных сводок белгородцы больше не увидят? В этот раз в списке попавших под удар муниципалитетов сразу семь районов. Правда, разрушения есть не везде. Подробности сообщил оперштаб.

25 декабря ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 75 боеприпасов и 22 БПЛА. В Белгородском районе повреждены частный дом и автомобиль, в Волоконовском — тоже дом и линия электропередачи.

В Валуйском округе последствия есть в социальном объекте и легковом авто.

В Грайворонском округе повреждены 15 автомобилей, восемь квартир в МКД, частный дом и коммерческий объект. Кроме того, нарушена работа линии электропередачи.

Без света остались 13 населённых пунктов: Доброполье, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, Безымено, Новостроевка-Вторая, Замостье, Доброивановка, Доброе и Тополи. В четырёх последних аварийные службы уже восстановили электроснабжение.

В Шебекинском округе повреждены два частных домовладения и три автомобиля.

Без последствий обошлось в Краснояружском и Чернянском районах.

Две атаки подряд? Сразу в 13 белгородских поселениях есть последствия ударов БПЛА
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