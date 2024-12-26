Затишье закончилось? Последствий атак в Белгородской области вновь стало больше

Posted 26 декабря, 07:47
Published 26 декабря, 07:47
Modified 26 декабря, 07:49
Updated 26 декабря, 07:49
25 декабря ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 75 боеприпасов и 22 БПЛА. В Белгородском районе повреждены частный дом и автомобиль, в Волоконовском — тоже дом и линия электропередачи.
В Валуйском округе последствия есть в социальном объекте и легковом авто.
В Грайворонском округе повреждены 15 автомобилей, восемь квартир в МКД, частный дом и коммерческий объект. Кроме того, нарушена работа линии электропередачи.
Без света остались 13 населённых пунктов: Доброполье, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, Безымено, Новостроевка-Вторая, Замостье, Доброивановка, Доброе и Тополи. В четырёх последних аварийные службы уже восстановили электроснабжение.
В Шебекинском округе повреждены два частных домовладения и три автомобиля.
Без последствий обошлось в Краснояружском и Чернянском районах.