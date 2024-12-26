Заммэра Москвы Ефимов рассказал, почему в городе запретили строить микроквартиры

Posted 26 декабря, 12:55
Published 26 декабря, 12:55
Modified 26 декабря, 12:55
Updated 26 декабря, 12:55
По словам чиновника, подобные проекты не соответствуют концепции формирования комфортной городской среды и могут привести к недостатку необходимой инфраструктуры для жителей.
В разговоре с представителями РБК Ефимов отметил, что столичные власти не хотят, чтобы строились дома с микроквартирами по аналогии с китайскими кварталами с их микроскопическим жильем. Так он прокомментировал запрет на строительство однокомнатных квартир площадью менее двадцати восьми квадратных метров, а также двухкомнатных квартир, площадь которых менее сорока четырех квадратных метров.
Ефимов отметил, что строить крошечные жилые помещения можно, если резко снижать плотность застройки, чтобы число людей на определённой территории было комфортным. Однако растягивать город или существенно уменьшать плотность застройки — экономически невыгодный подход.
Напомним, что запрет на строительство микроквартир в столице вступил в силу 1 августа. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Документ направлен на улучшение условий проживания москвичей в многоквартирных домах.
По словам Ефимова, строительные нормы устанавливают минимальную площадь квартиры. В среднем в Москве на одну квартиру приходится чуть более двух человек. Строительство домов с большим количеством микроквартир приводит к несоответствию ожидаемого количества жильцов их реальному числу. Но именно число жителей учитывается при планировании социальной и транспортной инфраструктуры города, а также при принятии градостроительных решений.
Чиновник подчеркнул, что минимальное регулирование не приведет к росту цен на жилье, так как микроквартиры были значительно дороже в пересчете на квадратный метр по сравнению с квартирами большей площади.