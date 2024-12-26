Заммэра Москвы Ефимов рассказал, почему в городе запретили строить микроквартиры

В разговоре с представителями РБК Ефимов отметил, что столичные власти не хотят, чтобы строились дома с микроквартирами по аналогии с китайскими кварталами с их микроскопическим жильем. Так он прокомментировал запрет на строительство однокомнатных квартир площадью менее двадцати восьми квадратных метров, а также двухкомнатных квартир, площадь которых менее сорока четырех квадратных метров.