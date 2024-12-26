Заммэра Ефимов рассказал о необходимости привлечь еще до 70 тысяч рабочих в Москве

По его данным, нехватка кадров тормозит темпы выполнения строительных проектов как в городской, так и в коммерческой сфере. Заммэра подчеркнул, что это отражается на росте зарплат и себестоимости строительства, хотя пока не приводит к серьезным проблемам. Об этом сообщает РБК.