Заммэра Ефимов рассказал о необходимости привлечь еще до 70 тысяч рабочих в Москве

Posted 26 декабря, 14:19
Published 26 декабря, 14:19
Modified 26 декабря, 14:20
Updated 26 декабря, 14:20
По его данным, нехватка кадров тормозит темпы выполнения строительных проектов как в городской, так и в коммерческой сфере. Заммэра подчеркнул, что это отражается на росте зарплат и себестоимости строительства, хотя пока не приводит к серьезным проблемам. Об этом сообщает РБК.
Владимир Ефимов указал, что сложности с поиском требующегося числа людей связаны с объективной реальностью — к отдельным проектам не удается привлечь нужное число специалистов, чтобы ускорить строительство.
В то же время высокий спрос на строителей в странах СНГ снизил число мигрантов на рынке труда Москвы на 100 тысяч человек. Для восполнения дефицита изучаются разные варианты, среди которых привлечение иностранных специалистов и использование механизации.
В ряде проектов, например в строительстве метро, применяются механизированные тоннелепроходческие комплексы, что увеличивает производительность и снижает трудозатраты.