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Posted 26 декабря, 14:19

Published 26 декабря, 14:19

Modified 26 декабря, 14:20

Updated 26 декабря, 14:20

Заммэра Ефимов рассказал о необходимости привлечь еще до 70 тысяч рабочих в Москве

Заммэра Ефимов рассказал о необходимости привлечь еще до 70 тысяч рабочих в Москве

26 декабря 2024, 14:19
Фото: Изображение Midjourney.
В Москве на стройках отмечена нехватка 50–70 тысяч специалистов. Об этом проинформировал заммэра города Владимир Ефимов.

По его данным, нехватка кадров тормозит темпы выполнения строительных проектов как в городской, так и в коммерческой сфере. Заммэра подчеркнул, что это отражается на росте зарплат и себестоимости строительства, хотя пока не приводит к серьезным проблемам. Об этом сообщает РБК.

Владимир Ефимов указал, что сложности с поиском требующегося числа людей связаны с объективной реальностью — к отдельным проектам не удается привлечь нужное число специалистов, чтобы ускорить строительство.

В то же время высокий спрос на строителей в странах СНГ снизил число мигрантов на рынке труда Москвы на 100 тысяч человек. Для восполнения дефицита изучаются разные варианты, среди которых привлечение иностранных специалистов и использование механизации.

В ряде проектов, например в строительстве метро, применяются механизированные тоннелепроходческие комплексы, что увеличивает производительность и снижает трудозатраты.

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