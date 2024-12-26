Закончат в 2025 году: как продвигаются работы на набережной в Белгороде?

Posted 26 декабря, 09:08
Published 26 декабря, 09:08
Modified 26 декабря, 09:08
Updated 26 декабря, 09:08
После установки свай строители приступят к монтажу металлоконструкций под пешеходный настил. Эти работы начнутся до конца текущей недели.
Покрытие настила из древесно-полимерного композита изготовят уже в наступающем году, так как необходимы определённые погодные условия.
Открыть набережную планируют в 2025 году. Она должна будет объединить рекреации вдоль Везёлки и Северского Донца велопешеходными связями. О том, что ещё уже успели сделать в этой зоне, Бел.Ру писали в предыдущем материале по теме.