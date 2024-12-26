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Posted 26 декабря, 09:08

Published 26 декабря, 09:08

Modified 26 декабря, 09:08

Updated 26 декабря, 09:08

На набережной Северского Донца устанавливают сваи

Закончат в 2025 году: как продвигаются работы на набережной в Белгороде?

26 декабря 2024, 09:08
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова. На набережной Северского Донца устанавливают сваи

Мэр рассказал о ходе реконструкции набережной на Волчанской в Белгороде

Сюжет
Набережная
Власти пришли с обновлением. Набережную уже успели расчистить от поросли и мусора, до конца года планируют завинтить первую тысячу свай. Что предстоит сделать потом? Рассказал мэр Валентин Демидов.

После установки свай строители приступят к монтажу металлоконструкций под пешеходный настил. Эти работы начнутся до конца текущей недели.

Покрытие настила из древесно-полимерного композита изготовят уже в наступающем году, так как необходимы определённые погодные условия.

Открыть набережную планируют в 2025 году. Она должна будет объединить рекреации вдоль Везёлки и Северского Донца велопешеходными связями. О том, что ещё уже успели сделать в этой зоне, Бел.Ру писали в предыдущем материале по теме.

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