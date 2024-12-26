Взломали? История с закупкой для детей-диабетиков принимает неожиданные обороты

Белгородка «не совсем законно» узнала показатели с датчика глюкозы Иконникова

Сюжет Медицина

Сначала родители были возмущены тем, что от датчиков нельзя ждать точных показателей, а теперь — и конфиденциальности. Одна из пользовательниц написала, что по инструкции от производителя смогла получить доступ к показаниям уровня глюкозы министра здравоохранения Андрея Иконникова.