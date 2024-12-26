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Posted 26 декабря, 10:06

Published 26 декабря, 10:06

Modified 26 декабря, 10:06

Updated 26 декабря, 10:06

История с датчиками для детей-диабетиков продолжается

Взломали? История с закупкой для детей-диабетиков принимает неожиданные обороты

26 декабря 2024, 10:06
Фото: bel.ru. История с датчиками для детей-диабетиков продолжается

Белгородка «не совсем законно» узнала показатели с датчика глюкозы Иконникова

Сюжет
Медицина
Сначала родители были возмущены тем, что от датчиков нельзя ждать точных показателей, а теперь — и конфиденциальности. Одна из пользовательниц написала, что по инструкции от производителя смогла получить доступ к показаниям уровня глюкозы министра здравоохранения Андрея Иконникова.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников ранее согласился протестировать на себе датчики для детей-диабетиков из новой закупки и сам опубликовал номер своего передатчика.

Женщина подчеркнула, что такая система даёт возможность любому человеку незаконно распространять показания гликемии детей, на что она согласия давать не хочет.

Иконников подтвердил, что можно просматривать чужие данные, что и сделала обратившаяся, не совсем законно. Она получила к ним доступ, создав новый аккаунт и введя чужой номер датчика.

«Если дети не будут в Сеть выкладывать скриншот своих показаний, то номер передатчика никто не увидит. Во-вторых, если каким-то образом пользователь поступит, как Вы, с этими фактами можно обратиться в правоохранительные органы», — ответил он ей.

Скандал с датчиками начался в середине ноября 2024 года, когда родители детей с диабетом потребовали отменить закупку дешёвых систем СТ-202. Они, по мнению белгородцев, работают неисправно.

Региональный минздрав заявил, что сделать ничего не может, закупку провели по закону. Это подтвердили в УФАС и РПН. Властям даже пришлось организовать встречу с недовольными родителями.

Эти же датчики закупались и в Курскую область, оттуда поступили жалобы на аллергию.

Правительство Белгородской области сообщало, что датчики ещё не успели дойти до детей, так как не закончились предыдущие запасы.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Медицина#Дети#Скандал#Белгород#Андрей иконников#Диабет#Датчики глюкозы
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