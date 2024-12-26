Вячеслав Гладков дал старт фестивалю «Новогодние чудеса»

«Мы хотим, чтобы наши детки росли умными, успешными, счастливыми и уверенными в своих возможностях. Развивались и затем оставались работать в Белгородской области, создавали здесь свои семьи. Мы обязательно поддержим вас во всех начинаниях. Мы хотим, чтобы все ваши болезни остались позади, а близкие и родные всегда были рядом. Я уверен, что так и будет. У нас самые лучшие врачи, которые помогут справиться со всеми проблемами. Мы принесли вам не только сладкие подарки, но и книжки, чтобы вы были самыми умными и талантливыми», — поздравил мальчишек и девчонок губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который дал старт празднику.