Вячеслав Гладков дал старт фестивалю «Новогодние чудеса»

Posted 26 декабря, 12:37
Published 26 декабря, 12:37
Modified 26 декабря, 12:40
Updated 26 декабря, 12:40
Фестиваль продлится до 7 января. Соорганизатором праздника традиционно выступила компания «Трансюжстрой»: дети получили подарки, заботливо собранные руками ее сотрудников.
«Мы хотим, чтобы наши детки росли умными, успешными, счастливыми и уверенными в своих возможностях. Развивались и затем оставались работать в Белгородской области, создавали здесь свои семьи. Мы обязательно поддержим вас во всех начинаниях. Мы хотим, чтобы все ваши болезни остались позади, а близкие и родные всегда были рядом. Я уверен, что так и будет. У нас самые лучшие врачи, которые помогут справиться со всеми проблемами. Мы принесли вам не только сладкие подарки, но и книжки, чтобы вы были самыми умными и талантливыми», — поздравил мальчишек и девчонок губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который дал старт празднику.
По доброй традиции, чтобы поздравить ребят, с крыши с помощью специального снаряжения спустился новогодний десант Дедов Морозов. Также в гости к детям пришла большая команда из разных сказочных персонажей. Больше недели они будут развлекать ребят множеством веселых сюрпризов, игр, мастер-классов и представлений. Помощь в украшении больницы также оказала компания «Трансюжстрой».