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Posted 26 декабря, 12:37

Published 26 декабря, 12:37

Modified 26 декабря, 12:40

Updated 26 декабря, 12:40

Вячеслав Гладков дал старт фестивалю «Новогодние чудеса»

Вячеслав Гладков дал старт фестивалю «Новогодние чудеса»

26 декабря 2024, 12:37
Фото: «Трансюжстрой».
В Белгородской областной больнице накануне открылся фестиваль «Новогодние чудеса», главная цель которого — создать праздничную атмосферу для маленьких пациентов и поднять им настроение.

Фестиваль продлится до 7 января. Соорганизатором праздника традиционно выступила компания «Трансюжстрой»: дети получили подарки, заботливо собранные руками ее сотрудников.

«Мы хотим, чтобы наши детки росли умными, успешными, счастливыми и уверенными в своих возможностях. Развивались и затем оставались работать в Белгородской области, создавали здесь свои семьи. Мы обязательно поддержим вас во всех начинаниях. Мы хотим, чтобы все ваши болезни остались позади, а близкие и родные всегда были рядом. Я уверен, что так и будет. У нас самые лучшие врачи, которые помогут справиться со всеми проблемами. Мы принесли вам не только сладкие подарки, но и книжки, чтобы вы были самыми умными и талантливыми», — поздравил мальчишек и девчонок губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который дал старт празднику.

Фото: «Трансюжстрой»

По доброй традиции, чтобы поздравить ребят, с крыши с помощью специального снаряжения спустился новогодний десант Дедов Морозов. Также в гости к детям пришла большая команда из разных сказочных персонажей. Больше недели они будут развлекать ребят множеством веселых сюрпризов, игр, мастер-классов и представлений. Помощь в украшении больницы также оказала компания «Трансюжстрой».

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород
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