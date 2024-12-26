Всем белгородцам из Грайворонского округа вернули свет

Posted 26 декабря, 09:00
Published 26 декабря, 09:00
Modified 26 декабря, 09:06
Updated 26 декабря, 09:06
Линию электропередачи повредил беспилотник рано утром 26 декабря.
Она отвечала за подачу электричества в 13 поселений: посёлок Доброполье, сёла Замостье, Доброивановка, Доброе, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая и хутор Тополи, а также отселённые сёла Безымено и Новостроевка-Вторая.
В Замостье, Доброивановке, Добром и Тополях аварийные службы восстановили подачу быстрее, чем в остальных — в течение двух или трёх часов.