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Posted 26 декабря, 09:00

Published 26 декабря, 09:00

Modified 26 декабря, 09:06

Updated 26 декабря, 09:06

Всем белгородцам из Грайворонского округа вернули свет

Всем белгородцам из Грайворонского округа вернули свет

26 декабря 2024, 09:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Беспилотник
Восстановительные работы на линии электроснабжения в Грайворонском округе завершились. Из-за украинской атаки там без света временно были более 10 населённых пунктов. Теперь электричество вернётся в дома белгородцев, сообщил губернатор.

Линию электропередачи повредил беспилотник рано утром 26 декабря.

Она отвечала за подачу электричества в 13 поселений: посёлок Доброполье, сёла Замостье, Доброивановка, Доброе, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая и хутор Тополи, а также отселённые сёла Безымено и Новостроевка-Вторая.

В Замостье, Доброивановке, Добром и Тополях аварийные службы восстановили подачу быстрее, чем в остальных — в течение двух или трёх часов.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Беспилотник#Электроснабжение#Белгород#Приграничье#Атака#Грайворонский округ
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