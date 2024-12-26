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Posted 26 декабря, 18:05

Published 26 декабря, 18:05

Modified 26 декабря, 18:07

Updated 26 декабря, 18:07

Последствия атаки БПЛА в Белгородском районе

Восьмилетний ребёнок и его мама ранены после вечерних взрывов под Белгородом

26 декабря 2024, 18:05
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки БПЛА в Белгородском районе
БПЛА ударил по таунхаусу в Разумном. Пострадали два человека, произошёл пожар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Около 20:00 в Белгороде и Белгородском районе прозвучали взрывы. Затем в Сети опубликовали фото и видео пожара, появившегося в Разумном.

По информации главы региона, беспилотник ВСУ ударил по таунхаусу. Загорелась кровля — пожар уже потушили.

В результате атаки пострадали два человека — 8-летний ребёнок и его мама. Мальчика везут в больницу с ушибами и ссадинами, женщину — с осколочными ранениями ноги и спины.

Сегодня также при атаке БПЛА пострадал боец самообороны. Он ехал в машине, когда по ней ударил беспилотник. Происшествие случилось в Черемошном в Белгородском районе.

Видео: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки БПЛА в Белгородском районе
Боец самообороны пострадал под Белгородом после атаки БПЛА на авто
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