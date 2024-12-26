Восьмилетний ребёнок и его мама ранены после вечерних взрывов под Белгородом

Posted 26 декабря, 18:05
Published 26 декабря, 18:05
Modified 26 декабря, 18:07
Updated 26 декабря, 18:07
Около 20:00 в Белгороде и Белгородском районе прозвучали взрывы. Затем в Сети опубликовали фото и видео пожара, появившегося в Разумном.
По информации главы региона, беспилотник ВСУ ударил по таунхаусу. Загорелась кровля — пожар уже потушили.
В результате атаки пострадали два человека — 8-летний ребёнок и его мама. Мальчика везут в больницу с ушибами и ссадинами, женщину — с осколочными ранениями ноги и спины.
Сегодня также при атаке БПЛА пострадал боец самообороны. Он ехал в машине, когда по ней ударил беспилотник. Происшествие случилось в Черемошном в Белгородском районе.