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Posted 26 декабря, 14:51

Published 26 декабря, 14:51

Modified 26 декабря, 14:51

Updated 26 декабря, 14:51

В Белгород доставили огонь из Вифлеема

Вифлеемский огонь в Белгороде: верующие смогут принести его свет к себе домой

26 декабря 2024, 14:51
Фото: пресс-служба белгородской епархии.

В Белгород доставили огонь из Вифлеема

Сюжет
Новости Белгорода
В Белгород привезли «Вифлеемский огонь», который будет гореть в Свято-Троицком храме. Белгородцы смогут взять частичку святыни с собой, сообщили в епархии.

В Белгород привезли огонь из Вифлеема. Это сделали в рамках международной акции «Вифлеемский огонь — свет мира и дружбы». Православные следопыты и скауты из Европы и России передают огонь от лампады в храме Рождества Христова.

Огонь будет гореть в Свято-Троицком храме Белгородской митрополии до Рождества и во время святок. Любой может взять частицу огня, зажечь свечу или светильник.

Верующие надеются, что огонь объединит их семьи, украсит праздничный стол и поможет дарить радость в Рождество.

Напомним, что в регионе так и не определились с форматом рождественских богослужений. Власти хотят сделать упор на безопасность прихожан, но вопрос ещё предстоит проработать.

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#Валерия Колесникова#Религия#Новости Белгорода#Рождество христово#Белгород#Вифлеемский огонь
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