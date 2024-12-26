Вифлеемский огонь в Белгороде: верующие смогут принести его свет к себе домой

Posted 26 декабря, 14:51
Published 26 декабря, 14:51
Modified 26 декабря, 14:51
Updated 26 декабря, 14:51
В Белгород привезли огонь из Вифлеема. Это сделали в рамках международной акции «Вифлеемский огонь — свет мира и дружбы». Православные следопыты и скауты из Европы и России передают огонь от лампады в храме Рождества Христова.
Огонь будет гореть в Свято-Троицком храме Белгородской митрополии до Рождества и во время святок. Любой может взять частицу огня, зажечь свечу или светильник.
Верующие надеются, что огонь объединит их семьи, украсит праздничный стол и поможет дарить радость в Рождество.
Напомним, что в регионе так и не определились с форматом рождественских богослужений. Власти хотят сделать упор на безопасность прихожан, но вопрос ещё предстоит проработать.