В Белгородской области подвели итоги конкурса проектов первичных отделений ЕР

Первичное отделение — фундамент всей партийной организации. Именно здесь идет основная работа по выполнению ключевых задач, кипит настоящая жизнь, отсюда по партийной вертикали идет сигнал о том, что волнует людей, какие проблемы нужно решать в первую очередь, на что обратить особое внимание.

Именно поэтому 2024 год объявлен годом «первичек». В Белгородской области традиционно прошел ежегодный конкурс общественно значимых проектов первичных отделений партии. На этот раз для оказания поддержки первичных организаций секретарем регионального отделения партии, губернатором Вячеславом Гладковым принято решение об увеличении бюджета конкурса до 50 млн. рублей. Этот шаг позволил увеличить масштаб проектов и количество победителей. Благодаря конкурсу, на территориях муниципалитетов открылись спортивные и детские площадки, благоустроены рекреационные зоны, реконструированы музеи боевой славы в образовательных учреждениях. Созданы благоустроенные зоны возле мемориалов, оказана помощь в оборудовании волонтерских организаций и военно-патриотических клубов. Также оборудованы спортивные клубы и пневматические тиры, приобретены специальные средства и оборудование для объектов досуга, а также восстановлены колодцы и купели, открыты школы операторов БПЛА и другие интересные проекты. Фото: ER.EU «Хотелось бы выразить слова благодарности Вячеславу Владимировичу за реальную возможность воплотить в жизнь интересные проекты. Грант в пол миллиона рублей для первичной организации — это существенная сумма, за которую возможно реализовать значимую инициативу для конкретной территории, для конкретных людей. 96 проектов — рекордное количество победителей, которое позволило расширить географию конкурса в масштабах региона и дотянуться до каждого муниципалитета», — отметила координатор Конкурса общественно значимых проектов первичных отделений партии в Белгородской области Марина Афанаськова.