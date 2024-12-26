В Белгородском госуниверситете открылась комната матери и ребёнка

Posted 26 декабря, 12:59
Published 26 декабря, 12:59
Modified 26 декабря, 13:02
Updated 26 декабря, 13:02
Это событие стало возможным благодаря финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках Всероссийского конкурса, организованного в Год семьи, для университетов страны под названием «Помоги маме учиться».
Нововведение стало важным шагом в социальной поддержке молодых родителей. В настоящее время в Белгородском госуниверситете обучаются 408 студентов и работают 105 молодых преподавателей, которые воспитывают детей до семи лет. Реализация этого проекта даёт возможность родителям оставить своих малышей под присмотром квалифицированных специалистов вуза, а также студентов педагогического факультета, которые обучаются по программам высшего образования, соответствующим профессиональному стандарту «няня» (работник по присмотру и уходу за детьми).
Ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская выразила надежду, что молодые мамы, как студентки, так и преподаватели, активно воспользуются новыми возможностями.
Я очень надеюсь, что молодые мамы — наши студентки, молодые преподаватели и учёные — воспользуются такой чудесной возможностью оставить ребёнка под присмотром. А студентки, которые не посещали занятия очно, будут оставлять детей в нашей замечательной локации и, присутствуя на занятиях, получать только отличные оценки.
Евгения Карловская
Уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых подчеркнула важность такого проекта, отметив, что будущие педагоги и воспитатели, проходя практику в таких группах, смогут значительно расширить свои знания и навыки, которые пригодятся им в дальнейшей профессиональной деятельности.
Группа кратковременного пребывания рассчитана на 15 детей, и помещения полностью соответствуют санитарным требованиям. Для удобства малышей в комнатах установлены современная мебель и необходимое оборудование. В группах предусмотрены игрушки, дидактические материалы, а также разработаны программы воспитательной и развивающей работы для дошкольников.
Протоиерей Роман (Пивнев), настоятель домового храма Архангела Гавриила НИУ «БелГУ», отметил значимость открытия подобных пространств как важного вклада в будущее страны, подчеркнув, что забота о детях и поддержка семейного благополучия являются основой для процветания общества.