В Белгородском госуниверситете открылась комната матери и ребёнка

Нововведение стало важным шагом в социальной поддержке молодых родителей. В настоящее время в Белгородском госуниверситете обучаются 408 студентов и работают 105 молодых преподавателей, которые воспитывают детей до семи лет. Реализация этого проекта даёт возможность родителям оставить своих малышей под присмотром квалифицированных специалистов вуза, а также студентов педагогического факультета, которые обучаются по программам высшего образования, соответствующим профессиональному стандарту «няня» (работник по присмотру и уходу за детьми).