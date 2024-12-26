Учёные из НИУ «БелГУ» разработали тест-систему для определения антител к бактериям

— На рынке существуют тест-системы, которые определяют ДНК в биоматериале, но обычно они показывают только один вид какого-то вируса или бактерии. Есть тесты для выявления сальмонеллёза, есть — для эшерихиоза. Нашей задачей было создание комбинированного ПЦР-теста, который показывал бы сразу оба заболевания, — рассказал учёный.