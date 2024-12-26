Учёные из НИУ «БелГУ» разработали тест-систему для определения антител к бактериям

Posted 26 декабря, 12:24
Published 26 декабря, 12:24
Modified 26 декабря, 12:26
Updated 26 декабря, 12:26
Научный коллектив НИИ Фармакологии живых систем разработал инновационную тест-систему для обнаружения ДНК бактерий Salmonella enterica и Salmonella enterica R6 ecp-plasmi/R6 ecp-chomo с использованием метода ПЦР и флуоресцентной детекции в реальном времени. Проект был выполнен в рамках сотрудничества с ФКП «Ставропольская биофабрика» с целью создания новых биопрепаратов для ветеринарии.
По словам научного сотрудника лаборатории генетических технологий и генного редактирования НИУ «БелГУ» Никиты Жунусова, тест-система предназначена для использования на птицефабриках и позволяет определить, сформировался ли у птицы иммунитет к сальмонеллёзу и эшерихиозу после вакцинации.
— На рынке существуют тест-системы, которые определяют ДНК в биоматериале, но обычно они показывают только один вид какого-то вируса или бактерии. Есть тесты для выявления сальмонеллёза, есть — для эшерихиоза. Нашей задачей было создание комбинированного ПЦР-теста, который показывал бы сразу оба заболевания, — рассказал учёный.
Как пояснил главный технолог Ставропольской биофабрики, кандидат биологических наук, Дмитрий Коваленко, планируется, что лаборатории птицеводческих хозяйств и предприятия, использующие вакцины, будут использовать эту тест-систему для мониторинга и дифференциации сальмонелл в популяции птиц.
Стоит отметить, что тест-система демонстрирует высокую точность определения антител и может использоваться для анализа различных биоматериалов, содержащих сальмонеллу, таких как мясо птицы, внутренние органы, фекалии и бактериальные клетки.