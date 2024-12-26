bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 12:24

Published 26 декабря, 12:24

Modified 26 декабря, 12:26

Updated 26 декабря, 12:26

Учёные из НИУ «БелГУ» разработали тест-систему для определения антител к бактериям

Учёные из НИУ «БелГУ» разработали тест-систему для определения антител к бактериям

26 декабря 2024, 12:24
Фото: НИУ «БелГУ».
Сюжет
Вакцинация
Совместные исследования с партнёрами из индустрии позволят отслеживать формирование иммунитета у сельскохозяйственной птицы после вакцинации против различных заболеваний.

Научный коллектив НИИ Фармакологии живых систем разработал инновационную тест-систему для обнаружения ДНК бактерий Salmonella enterica и Salmonella enterica R6 ecp-plasmi/R6 ecp-chomo с использованием метода ПЦР и флуоресцентной детекции в реальном времени. Проект был выполнен в рамках сотрудничества с ФКП «Ставропольская биофабрика» с целью создания новых биопрепаратов для ветеринарии.

По словам научного сотрудника лаборатории генетических технологий и генного редактирования НИУ «БелГУ» Никиты Жунусова, тест-система предназначена для использования на птицефабриках и позволяет определить, сформировался ли у птицы иммунитет к сальмонеллёзу и эшерихиозу после вакцинации.

— На рынке существуют тест-системы, которые определяют ДНК в биоматериале, но обычно они показывают только один вид какого-то вируса или бактерии. Есть тесты для выявления сальмонеллёза, есть — для эшерихиоза. Нашей задачей было создание комбинированного ПЦР-теста, который показывал бы сразу оба заболевания, — рассказал учёный.

Фото: НИУ «БелГУ»

Как пояснил главный технолог Ставропольской биофабрики, кандидат биологических наук, Дмитрий Коваленко, планируется, что лаборатории птицеводческих хозяйств и предприятия, использующие вакцины, будут использовать эту тест-систему для мониторинга и дифференциации сальмонелл в популяции птиц.

Стоит отметить, что тест-система демонстрирует высокую точность определения антител и может использоваться для анализа различных биоматериалов, содержащих сальмонеллу, таких как мясо птицы, внутренние органы, фекалии и бактериальные клетки.

Учёные НИУ «БелГУ» получили премии Правительства РФ в области науки и техники
Узнать подробнее
Читайте также:
НИУ «БелГУ» получил регистрацию ЕврАзЭС за разработку БАДа из винограда «Резивитрин»Учёные НИУ «БелГУ» победили в конкурсе на получение грантов РНФ«БелГУ» провёл Лабораторию инициатив приграничных регионов в условиях СВО
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Вакцинация#Птица#Ветеринария#Сальмонелла#Биотехнологии#Белгород#Антитела#Бактерии#Иммунитет#ПЦР#Тест-система
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика