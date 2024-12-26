«Трансюжстрой»: квартиры в ЖК «Луч» и «Яковлева роща»

Posted 26 декабря, 11:04
Published 26 декабря, 11:04
Modified 26 декабря, 11:07
Updated 26 декабря, 11:07
«Луч» — это продуманные планировки квартир: 1-, 2- и 3-комнатные видовые квартиры в домах 14, 16 и 18 этажей. В районе ЖК ведется строительство крытого паркинга вместимостью 350 машиномест. А главное — при переезде в «Луч» все самое необходимое уже будет под рукой. Он находится в районе с развитой инфраструктурой и представляет собой настоящий комфорт-класс с приятной архитектурой и стильными интерьерами. Подробные условия акции можно уточнить в офисе продаж генерального подрядчика компании «Трансюжстрой» по адресу Харьковская, д. 5, корп.1 или по телефону +7(958) 4050936.
Продаются квартиры и в новой очереди ЖК «Яковлева роща». «Яковлева роща» — это первый объект «Трансюжстрой» в городе Строитель. Здесь есть все нужное для комфортной семейной жизни и счастливого детства: дома переменной этажности (4 и 5 этажей), безбарьерное пространство, продуманная навигация, удобные функциональные холлы и красивая отделка в квартирах «под ключ». А еще — балконы с панорамным остеклением. 40 планировочных решений подойдут как для молодых людей и семейных пар с детьми, так и для людей почтенного возраста.
Подобрать выгодные условия по ипотеке или рассрочке помогут в мобильном офисе продаж застройщика «Трансюжстрой» по адресу г. Строитель, ул. Луговая, д. 1 или по телефону +7(958)405-09-36.
*ЖК «Луч»: Генеральный подрядчик ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“»; Застройщик ООО «СЗ „М2 Девелопмент“».
ЖК «Яковлева роща»: ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“»
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